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    HaberlerEğitim Haberleri K Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi K Olan Bitkiler
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    22.07.2020 - 18:22 |

    K Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi K Olan Bitkiler

    Türkçede K harfi üzerinden oldukça fazla sayıda bitki ve meyve ile çiçekler yer almaktadır. Değişik amaçlar doğrultusunda bu harf üzerinden kaynaklar farklı yerlerde kullanılabilir. Peki, K harfi ile başlayan bitki, çiçek, meyve isimleri nelerdir? Baş harfi K olan bitkiler hakkında bilgileri sizler için derledik.

    K Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi K Olan Bitkiler

    K harfi ile başlayan bitki ve meyvelerin yanı sıra çiçekler oldukça fazladır. Özellikle başta genel kültür olarak öne çıkan kaynaklar, aynı zamanda isim şehir oyunları gibi birçok değişik amaç doğrultusunda değerlendirilmektedir.

    K Harfi ile Başlayan Bitkiler

    K harfi üzerinden özellikle bitkilerin çok fazla olduğunu söylemek mümkün. Bu kaynaklar genel kültür amaçlı değerlendirirken aynı zamanda şifa olarak ya da yemekler için de ele alınabilmektedir.

    - Kabak,

     - Kahve,

     - Kantaron,

     - Kakao,

     - Karabaş otu,

     - Karabiber,

     - Karnabahar,

     - Kasımpatı,

     - Katır tırnağı,

     - Kayın ağacı,

     - Kaynana dili,

     - Keçiboynuzu,

     - Kekik,

     - Kereviz,

     - Kenevir,

     - Kızılcık,

     - Kuşkonmaz,

    Bu şekilde daha birçok farklı K harfi ile başlayan bitki saymak mümkün. Ancak özellikle Türkiye'de K harfi üzerinden ele alınacak bitki çeşitleri bunlardır. Farklı amaçlar doğrultusunda bu bitki türlerini kullanabilir; aynı zamanda genel kültürünüzü çok daha fazla genişletme şansını değerlendirebilirsiniz.

    K Harfi ile Başlayan Çiçekler

    Liste halinde K harfi ile başlayan çiçekleri detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Değişik renkleri ile birbirinden güzel görüntüler sunan çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanında yer almasıyla beraber, dünya çapında da öne çıkıyor.

    - Kabak çiçeği,

     - Kadın tuzluğu,

     - Kaktüs,

     - Kadife çiçeği,

     - Kamelya,

     - Kana çiçeği,

     - Kanarya gülü,

     - Kangal çiçeği,

     - Karanfil,

     - Kardelen,

     - Kasımpatı,

    Harika görüntüleri ve hoş kokuları ile beraber değişik renkler üzerinden K harfi ile başlayan bu çiçekleri değişik amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Bütün bu çiçekler doğal ortamda yetişirken, aynı zamanda ev veya işyerlerinde süs amaçlı da değerlendirilmektedir.

    K Harfi ile Başlayan Meyveler

    Bitki ve çiçekleri ile beraber K harfi üzerinden başlayan birçok farklı meyve de bulunmaktadır. Türkiye'de değişik mevsimlerde tüketilen ve aynı zamanda yetiştirilen meyveler, ortak şekilde muhteşem lezzetiyle tüketilmektedir. Aynı zamanda genel kültür amaçlı birçok farklı sebepten dolayı da K harfi ile meyveler merak ediliyor.

    - Karpuz,

     - Kavun,

     - Kiraz,

     - Kivi,

     - Kamkat,

     - Karayemiş,

     - Kayısı,

    Bu şekilde sıralanan ve listelenen K harfi ile başlayan meyve türlerini değişik amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Özellikle genel kültür amaçlı ele alınan bu meyve ve bitkiler ile çiçekler, aynı zamanda isim şehir gibi farklı oyunlar için de çok fazla ilgi görmektedir.

     

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