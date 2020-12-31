BİST1.4800.00EURO9.060.06USD7.37-0.06ALTIN449.360.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri K İle Eşya İsimleri: K Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
    ABONE OL
    31.12.2020 - 07:23 |

    K İle Eşya İsimleri: K Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Çevre, cansız ve canlı varlıkların birlikte uyumlu bir şekilde bulunmasıyla oluşur. Nesneler ve eşyalar çevrede bulunmakta olan varlıklardır. Yaşam şeklimizin düzene sokulmasında, örneğin işte, okulda, evde eşyalardan faydalanırız peki, k ile eşya isimleri: K harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? Sizin için derledik.

    K İle Eşya İsimleri: K Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Eşyalar ve nesnelerin varlığı ile ihtiyaçlarımızı karşılarız. Bilimsel açıdan ise nesneler ve eşyaların hayatımızda oldukça önemli bir yeri vardır. K harfi ile başlayan, bilinen birçok eşya ismi vardır. Bazı kelime oyunlarında (isim - şehir - hayvan- bitki - eşya oyunu gibi.) ve bulmacalarda çıkabilen bu kelimeleri sizin için listeledik.

    K Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Kağıt

    Kalem

    Kanepe

    Kapı

    Karyola

    Kepçe

    Kasa

    Kaşık

    Kutu

    Kese

    Kazak

    Kalemlik

    Kitaplık

    Kevgir

    Kitap

    Kova

    Konsol

    Konteyner

    Kravat

    Kerpeten

    Kilit

    Külot

    Kırbaç

    Klavye

    Kiremit

    Kırlent

    Korniş

    Kumanda

    Kumbara

    Kurdele

    Kukuleta

    Klozet

    Kurutma makinesi

    Koltuk

    Küvet

    Küpe

    Kültablası

    Kürdan

    Kuş kafesi

    Kürek

    Kulaklık

    Korkuluk

    Kolye

    Klima

    Keski

    Kazma

    Karton

    Karbüratör

    Kamış

    Kadeh

    Kupa

    Kalemtıraş

    Kalorifer

    Kep

    Küllük

    Kablo

    Kafes

    Kağnı

    Kalem kutusu

    Kalıp

    Kahve öğütücü

    Kahve makinesi

    Kalorimetre kabı

    Kandil

    Kar küreği

    Kar küresi

    Kar botu

    Kantar

    Kapan

    Kargı

    Kapı kolu

    Kazan

    Kemer

    Kefen

    Kılıç

    Kın

    Kılıf

    Kızak

    Kilim

    Klasör

    Korse

    Kostüm

    Kundak

    Kütüphane

    Kaşkol

    Kaş makası

    Kaşıklık

    Koşu bandı

    Koşu ayakkabısı

    Kuş tüyü yastık

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

    Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Yeni yıl mesajları ile 2021 Yılbaşını kutlayın! Resimli, anlamlı, sevgiliye, kurumsal, komik, arkadaşa, İngilizce ve dini yılbaşı mesajları burada!

    Yeni yıl mesajları ile 2021 Yılbaşını kutlayın! Resimli, anlamlı, sevgiliye, kurumsal, komik, arkadaşa, İngilizce ve dini yılbaşı mesajları burada!

    Sıradaki Haber