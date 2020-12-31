K İle Eşya İsimleri: K Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Eşyalar ve nesnelerin varlığı ile ihtiyaçlarımızı karşılarız. Bilimsel açıdan ise nesneler ve eşyaların hayatımızda oldukça önemli bir yeri vardır. K harfi ile başlayan, bilinen birçok eşya ismi vardır. Bazı kelime oyunlarında (isim - şehir - hayvan- bitki - eşya oyunu gibi.) ve bulmacalarda çıkabilen bu kelimeleri sizin için listeledik.



K Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Kağıt

Kalem

Kanepe

Kapı

Karyola

Kepçe

Kasa

Kaşık

Kutu

Kese

Kazak

Kalemlik

Kitaplık

Kevgir

Kitap

Kova

Konsol

Konteyner

Kravat

Kerpeten

Kilit

Külot

Kırbaç

Klavye

Kiremit

Kırlent

Korniş

Kumanda

Kumbara

Kurdele

Kukuleta

Klozet

Kurutma makinesi

Koltuk

Küvet

Küpe

Kültablası

Kürdan

Kuş kafesi

Kürek

Kulaklık

Korkuluk

Kolye

Klima

Keski

Kazma

Karton

Karbüratör

Kamış

Kadeh

Kupa

Kalemtıraş

Kalorifer

Kep

Küllük

Kablo

Kafes

Kağnı

Kalem kutusu

Kalıp

Kahve öğütücü

Kahve makinesi

Kalorimetre kabı

Kandil

Kar küreği

Kar küresi

Kar botu

Kantar

Kapan

Kargı

Kapı kolu

Kazan

Kemer

Kefen

Kılıç

Kın

Kılıf

Kızak

Kilim

Klasör

Korse

Kostüm

Kundak

Kütüphane

Kaşkol

Kaş makası

Kaşıklık

Koşu bandı

Koşu ayakkabısı

Kuş tüyü yastık