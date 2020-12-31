K İle Eşya İsimleri: K Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Çevre, cansız ve canlı varlıkların birlikte uyumlu bir şekilde bulunmasıyla oluşur. Nesneler ve eşyalar çevrede bulunmakta olan varlıklardır. Yaşam şeklimizin düzene sokulmasında, örneğin işte, okulda, evde eşyalardan faydalanırız peki, k ile eşya isimleri: K harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? Sizin için derledik.
Eşyalar ve nesnelerin varlığı ile ihtiyaçlarımızı karşılarız. Bilimsel açıdan ise nesneler ve eşyaların hayatımızda oldukça önemli bir yeri vardır. K harfi ile başlayan, bilinen birçok eşya ismi vardır. Bazı kelime oyunlarında (isim - şehir - hayvan- bitki - eşya oyunu gibi.) ve bulmacalarda çıkabilen bu kelimeleri sizin için listeledik.
K Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Kağıt
Kalem
Kanepe
Kapı
Karyola
Kepçe
Kasa
Kaşık
Kutu
Kese
Kazak
Kalemlik
Kitaplık
Kevgir
Kitap
Kova
Konsol
Konteyner
Kravat
Kerpeten
Kilit
Külot
Kırbaç
Klavye
Kiremit
Kırlent
Korniş
Kumanda
Kumbara
Kurdele
Kukuleta
Klozet
Kurutma makinesi
Koltuk
Küvet
Küpe
Kültablası
Kürdan
Kuş kafesi
Kürek
Kulaklık
Korkuluk
Kolye
Klima
Keski
Kazma
Karton
Karbüratör
Kamış
Kadeh
Kupa
Kalemtıraş
Kalorifer
Kep
Küllük
Kablo
Kafes
Kağnı
Kalem kutusu
Kalıp
Kahve öğütücü
Kahve makinesi
Kalorimetre kabı
Kandil
Kar küreği
Kar küresi
Kar botu
Kantar
Kapan
Kargı
Kapı kolu
Kazan
Kemer
Kefen
Kılıç
Kın
Kılıf
Kızak
Kilim
Klasör
Korse
Kostüm
Kundak
Kütüphane
Kaşkol
Kaş makası
Kaşıklık
Koşu bandı
Koşu ayakkabısı
Kuş tüyü yastık