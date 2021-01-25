Kağıt Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kagıt Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Kağıt kelimesi ek aldığında ünsüz yumuşaması olur. Sözcüğün sonundaki t harfi, d olarak yazılır. Örneğin: Saman kağıtı - (Yanlış.) Saman kağıdı. (Doğru)

TDK'ya Göre Kağıt Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Kagıt - Yanlış (Ğ yerine G harfi getirilmelidir.)

Kayıt - Yanlış (Kayıt, bir sözü ya da olayı kağıda geçirmek anlamına gelir. Kelimenin bu şekilde yazılması da yanlıştır.)

Kağat - Yanlış

Kağıd - Yanlış

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Kağıt

Kağıt Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler

1- Bana kağıt kalem verebilir misin? - Doğru

2- En yüksek kağıd para 200 liradır. - Yanlış

3- Bu kitap kuşe kağıtına basılmış. - Yanlış