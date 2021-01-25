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    25.01.2021 - 15:37 |

    Kağıt Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kagıt Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Farsça kökenli bir kelime olan kağıt, günümüzde sıklıkla yanlış yazılan ve telaffuz edilen kelimelerin başında geliyor. Birinci hamur ve kuşe gibi birçok çeşidi bulunan kağıt, kırtasiye malzemelerinin üretiminde kullanılıyor. Ka - ğıt şeklinde hecelenen kelimenin orijinal hali ''kağad''dır. TDK'ya göre kağıt nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak derledik.

    Kağıt Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kagıt Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Kağıt kelimesi ek aldığında ünsüz yumuşaması olur. Sözcüğün sonundaki t harfi, d olarak yazılır. Örneğin: Saman kağıtı - (Yanlış.) Saman kağıdı. (Doğru) 

    TDK'ya Göre Kağıt Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Kagıt - Yanlış (Ğ yerine G harfi getirilmelidir.)

    Kayıt - Yanlış (Kayıt, bir sözü ya da olayı kağıda geçirmek anlamına gelir. Kelimenin bu şekilde yazılması da yanlıştır.) 

    Kağat - Yanlış 

    Kağıd - Yanlış 

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Kağıt 

    Kağıt Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler 

    1- Bana kağıt kalem verebilir misin? - Doğru 

    2- En yüksek kağıd para 200 liradır. - Yanlış 

    3- Bu kitap kuşe kağıtına basılmış. - Yanlış 

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