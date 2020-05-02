Kamet Ne Demek? Tdk'da Kamet Getirmek Ve Kameti Artırmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Kamet kelimesi Türk dil kurumu üzerinden ele alındığında, ‘(insanda) boy’ olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda İslami açıdan da önemli bir anlamı bulunur.



Kamet Ne Demek?



TDK üzerinden bakıldığı zaman kamet kelimesi iki farklı anlama sahiptir.



- (İnsanda) boy,

- Camide, cemaatin namaza kalkması adına okunan ezan,



Özellikle ikinci anlamı ile beraber İslami açıdan önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda camide okunan ezan üzerinden bunun kamet anlamına geldiğini çok az kişi bilir.



TDK'da Kamet Getirmek ve Kameti Artırmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Bu kelime ile beraber türemiş olarak kamet getirmek sözcüğü ise TDK'da, ‘Cemaatin namaza kalkması için okunan ezanla beraber namazın kılınması’ şeklinde ifade edilebilir.



Kameti artırmak ise Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman, ‘Yüksek sesle konuşmak, ortalığı velveleye vermek’ anlamları ile temel olarak bilinir. Ancak özellikle İslami açıdan yüksek sesle okunması üzerinden tamir etmek mümkün.



Kamet kelimesini ve bu kelime üzerinden türemiş sözcükleri temel anlamı üzerinden değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda İslami anlamını da bilerek buna uygun şekilde buyrukları yerine getirmeniz mümkün. Bu kelimeyi tek başına birer cümle içerisinde farklı yerlerde kullanabilirsiniz.