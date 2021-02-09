Kardiyo Nedir, Ne İşe Yarar? Kardiyo Egzersizi Nasıl Yapılır?

Fitness antrenmanları kardiyo ve ağırlık olmak üzere ikiye ayrılır. Ağırlık kaldırmadan önce ısınma hareketleri ve kardiyo yapılmalıdır. Aksi takdirde henüz ısınmamış olan kaslar, fazla zorlanmaktan yırtılabilir.

Kardiyo Nedir?

Kardiyo genelde hafif tempo ile yürüyüş, koşu ve fitness bisikleti ile yapılan egzersizlere verilen genel addır. Tüm spor salonlarında kardiyo için özel geliştirilmiş birçok spor aleti bulunur.

Kardiyo Ne İşe Yarar?

Kadiyonun en büyük faydası hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verilmesini sağlamaktadır. İdeal kilosuna ulaşan kişilerin obezite ve kalp yetmezliği gibi tehlikeli hastalıklara yakalanma riski yarı yarıya düşer. Kişi kendisini çok daha zinde hisseder. Mide bölgesinde yağlanmanın önüne geçildiği için kardiyo yapmak, sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelir.

Yapılan araştırmalarda düzenli aralıklarla kardiyo yapmanın insan psikolojisine de faydalı olduğu ortaya çıktı.

Kardiyo Egzersizi Nasıl Yapılır?

Kardiyo egzersizlerine başlamadan 2 -3 saat önce yemek kesilmelidir. Aksi takdirde mide ve kalp zorlanır. Bu da nefes darlığına, erken yorulmaya ve tıkanmaya yol açabilir.

Spor esnasında çok soğuk olmamak şartıyla bol bol su içilmeli. Hafif tempo ile yaklaşık 15 - 20 dakika yürüdükten sonra tempo arttırılmalı, daha sonra uzay yürüyüşü ve fitness bisikleti ile egzersize devam edilmelidir.

Spora yeni başlamış olan kişiler fitness eğitmenlerinin hazırladığı kardiyo programlarına harfiyen uymalıdır. Haftada en az 3 en fazla 5 gün kardiyo çalışmak idealdir.