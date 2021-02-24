Karekod Nedir, Ne İşe Yarar? Karekod Nerelerde Kullanılır Ve Nasıl Okutulur?



Tüm yaşamımıza neredeyse bir anda giren karekodların en önemli olan özellikleri aslında bilgi akış hızının daha fazla ve kolay olmasıdır. Şimdilerde bankaların telefon uygulamalarında, alışveriş merkezlerinde, gazete ilanlarında, kitaplarda, bilgilendirme yazılarında, web sitesi linklerinde sıklıkla görülen karekodlar genelde basit uygulamalar ile okunabilmektedir.



Karekod Nedir?



Japonya’da faaliyet yapan, Toyota’nın da yan kuruluşlarından olan Denso Wave firmasının geliştirdiği 2 boyutlu olan bir barkod sistemidir.



Karekod Ne İşe Yarar?



Karekod sağlık, eğitim, ticaret, medya gibi birçok sektörde vazgeçilmez olarak kullanılmaktadır. Basılı olan bir gazetenin yayınlamış olduğu habere ait olan videonun URL’si bir karekod ile okuyucuya sunulabilir. Bu sayede okuyucu normalde URL kodunu tarayıcıya girerek arama yapmasıyla uğraşacağına saniyeler içinde karekod ile istenilene ulaşması sağlanır. Ulaşılmak istenen bilgiye çabuk ulaşımı sağlar.



Karekod Nerelerde Kullanılır ve Nasıl Okutulur?



Karekod artık akla gelen ya da gelmeyen her yerde kullanılmaktadır. Örneğin ÖSYM kurumunun yaptığı sınavlarda giriş belgesi üzerinde dahi sınava girilecek olan yerin haritalardaki konumu verilmektedir.



Karekod okutulabilmesi ve oluşturulabilmesi oldukça basittir. Bu konuda ihtiyaç olan tek şey mobil platform da ya da masaüstünde kullanılacak olan programlardır. Aynı zamanda bazı online web sitelerinden de karekod oluşturulabilir. Tüm bu işlemler ücretsiz bir şekilde yapılır. Telefonda olan bir uygulamayı açıp telefonun kendi kamerası kullanılarak karekod okutulabilir. Karekod okutulabildiği gibi aynı şekilde, aynı uygulama içinde karekod oluşturulabilir.