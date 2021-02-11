Kast Sistemi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Tarihte Kast Sistemi Hangi Uygarlığa Aittir?

Kast sisteminin kesin kuralları vardır ve bu kurallardan hiçbiri değiştirilemez. Dogmatik bir yapıya sahip olan sistemde ayrıcalıklı ve zengin olan sınıfların özgürlükleri güvence altına alınmıştır. Buna karşın toplumun alt kesiminde yer alan kişi ve toplulukların can ve mal güvenliği yoktur.

Kast Sistemi Nedir?

Toplumu beş farklı sınıfa bölen hiyerarşik yapıya kast sistemi adı verilir. Sistemin en üstünde Brahmanla yer alır. Brahmanlar din adamları ve ''entelijansiya'' olarak tanımlanan bilge kişilerdir. Kanaat önderleri konumundaki bu kişiler yasaları ve toplumsal kuralları düzenler.

Dördüncü basamakta ise prensler ve şövalyeler yer alır. Bu kişiler rahiplerden sonra en imtiyazlı sınıfı temsil eder.

Kast Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Aristokrasinin uzantısı olan kast sisteminin en alt basamağında paryalar yer alır. Toplumun her kesimi tarafından hor görülen paryaların hukuki açıdan söz hakkı yoktur. Lordlara, şövalyelere ve rahiplere hizmet ederler.

Bir üst basamakta ise sudralar yer alır. İşçi ve kölelerden oluşan sudraların, paryalardan tek farkı düzenli bir ekonomik gelire sahip olmalarıdır. Ancak onlar da paryalar gibi sınıf atlayamaz ve ölene kadar köle kalırlar.

Hiyerarşik tablonun tam ortasında ise vaisyalar yer alır. Çiftçi ve esnafların avukat tutma, yanında insan çalıştırma ve mülk edinme gibi temel hakları vardır.

Tarihte Kast Sistemi Hangi Uygarlığa Aittir?

Tarihte kast sistemi ilk kez Hindistan'da uygulanmıştır. Bununla birlikte Çin, Bangladeş ve Nepal gibi Uzak Doğu ülkelerinde de uygulanan bir sistemdir.