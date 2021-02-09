Kateter Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Kateter Nasıl Takılır, Ne İşe Yarar?

Katater; vücut boşluğuna, damara veya kanala takılabilen tüp şeklinde bir alettir. Cerrahi operasyonlar sonrasında vücutta biriken sıvıların ve kanın drenajında kullanılır.



Kateter Nedir, Çeşitleri Nelerdir?



Kateter, ameliyat sonrasında vücuda takılan ve vücut boşluğunda biriken sıvılarla kanın drenajında kullanılan cerrahi tüptür. Bu tüp genellikle dar ve esnek yapıda olur. Ancak bazı durumlarda geniş ve sert yapıda olan kateterler de kullanılabilir. Kateterin kullanım amacına bağlı olarak pek çok çeşidi bulunur.



Santral venöz kateter; yaşamsal fonksiyonları takip etmeyi, kan almayı, serum vermeyi sağlayan ve ana toplardamarlara yerleştirilen bir kateterdir. Port kateter, kanser hastalarında kullanılır ve cilt altına yerleştirilir. Üriner kateter; kendi içinde alt türlere ayrılan ve mesaneye yerleştirilen bir kateter türüdür. Epidural kateter; son dönem kanser hastalarında omurilik kanalı içinde anstezi uygulamaları için kullanılan bir kateter çeşididir.



Kateter Nasıl Takılır, Ne İşe Yarar?



Kateter vücutta farklı bölgelere uygulanabilir. Bu nedenle kateter takım işlemi de takılan kateterin türüne göre değişebilir. Vücuttaki ağrının veya hastalığın yerinin detaylı görüntülemeyle incelenmesi ve uygun iğneyle uyuşturulması sonucu bölgeye uygun kateter vücut içine gönderilir. Kateter; vücut boşluğuna, direkt olarak damar içine veya kanala takılabilir. Farklı uygulamalar farklı kateter kullanımını zorunlu hale getirir. Kateterin ucunda vücut dışında kalan kısımda bir torba bulunur ve bu torba kateterin girdiği bölgedeki pis kanın ve ameliyat sonrası oluşan fazla sıvının vücuttan dışarıya atılmasını sağlar.