Katre İsminin Anlamı Nedir? Katre Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Katre kökeni Arapça olan ve Türkiye'de kullanılan güzel isimler içerisinde yer alır. Kız çocukları için kullanılan bu ismin rengi ise pembedir. Hem sunduğu anlam hem de ifade ile beraber değerlendirilebilecek özel isimler içerisinde yer alıyor.



Katre Ne Demek?



Güzel ve saf bir anlamı olması ile beraber kız çocukları için kullanılacak adlar içerisinde Katre geliyor.



- Damla

- Damlayan şey



Yağmur suyu ve benzeri birçok durumun damlaması üzerine ele alınan yorumu bulunmaktadır. Bu ifade aynı zamanda saflığı ve iyi niyeti temsil eder. Böylesi anlamları ile beraber naif ve kibar bir etki yarattığını söylemek mümkün. Tek başına kullanabilir veya başka isimler üzerinden de Katre adını bir araya getirebilirsiniz.



Katre İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Özellikle okunuşu üzerinden değişik ve güzel bir etki yaratan Katre isminin Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Katre adı Kur'an'da yer almaz. Son dönemlerde çok fazla öne çıkan ve anne babalar tarafından tercih edilen güzel isimler içerisinde bulunmaktadır. Listeye ekleyebileceğiniz ve en üst karar vermemiş iseniz tercih edebileceğiniz isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.