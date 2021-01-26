Keçiboynuzu Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Keçi Boynuzu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Günlük yaşamda pek çok farklı kelimelerin yanlış kullanımı ve yazımı sıkça görülmektedir. Özellikle birleşik veya ayrı yazılması gereken kelimelerde çokça hatalar yapılmakta ve bu kelimelerden birisi de keçiboynuzu olarak görülmektedir. TDK sitesine göre keçiboynuzu nasıl yazılır sorusu da ciddi bir merak konusu olabilmektedir. Bu yazımızda keçiboynuzunun doğru yazımına sorunsuz ulaşabilirsiniz.
Türk Dil Kurumuna göre keçiboynuzu kelimesinin en doğru şekilde yazımı ‘’keçiboynuzu’’ şeklindedir. Ancak bazı kişiler bu kelimeyi ayırarak yani keçi boynuzu olarak yazabilmekte ve bu yazım şekli yanlış yazılmaktadır.
Keçiboynuzu Nasıl Yazılır?
Günlük hayatta adını sıkça duymuş olsak da doğru yazımını bilmediğimiz kelimelerden birisi de keçi boynuzu kelimesidir. Genel olarak keçi boynuzu şeklinde yazan kişiler olsa da keçi boynuzu kelimesi yanlış yazım şeklidir. En doğru keçi boynuzu yazım örneği ‘’keçiboynuzu’’ olarak geçmektedir.
TDK’ya Göre Keçiboynuzu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
En doğru yazım örneklerine ulaşabilecek olduğumuz sitelerden birisi olan TDK sitesinde keçi boynuzu kelimesinin doğru yazım şekli ‘’keçiboynuzu’’ olarak geçmektedir. Kelimeyi ayırarak yazmak tamamen yanlış yazıma örnektir.