Keçiboynuzu Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Keçi Boynuzu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre keçiboynuzu kelimesinin en doğru şekilde yazımı ‘’keçiboynuzu’’ şeklindedir. Ancak bazı kişiler bu kelimeyi ayırarak yani keçi boynuzu olarak yazabilmekte ve bu yazım şekli yanlış yazılmaktadır.



Keçiboynuzu Nasıl Yazılır?



Günlük hayatta adını sıkça duymuş olsak da doğru yazımını bilmediğimiz kelimelerden birisi de keçi boynuzu kelimesidir. Genel olarak keçi boynuzu şeklinde yazan kişiler olsa da keçi boynuzu kelimesi yanlış yazım şeklidir. En doğru keçi boynuzu yazım örneği ‘’keçiboynuzu’’ olarak geçmektedir.



TDK’ya Göre Keçiboynuzu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



En doğru yazım örneklerine ulaşabilecek olduğumuz sitelerden birisi olan TDK sitesinde keçi boynuzu kelimesinin doğru yazım şekli ‘’keçiboynuzu’’ olarak geçmektedir. Kelimeyi ayırarak yazmak tamamen yanlış yazıma örnektir.