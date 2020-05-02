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    02.05.2020 - 21:21 |

    Kelam Ne Demek? Tdk'ya Göre Kelam Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Kelam kelimesi özellikle eskilerin hala çok sık kullandığı sözcükler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kelam kelimesi İslami açıdan da anlamı bulunan bir sözcüktür. Peki, Kelam ne demek? TDK'ya göre kelam kelimesinin anlamı nedir? İşte, bilinmesi gerekenler.

    Kelam Ne Demek? Tdk'ya Göre Kelam Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman kelam kelimesi, ‘söz’ anlamına gelmektedir. Aynı zamanda söyleyiş biçimi ya da söyleme gibi ifadeler üzerinden de tabir etmek mümkün.

    Kelam Ne Demek?

    Kelam kelimesi Türkçe içerisinde farklı anlamları üzerinden ifade edilecek bir sözcüktür.

    - Söz,
    - Söyleyiş biçimi ve söyleme,
    - En başta tanrının varlığını ve birliğini, peygamberlik ve ahiret ile beraber, İslamiyet'in bütün ana ilkelerini konu eden bilim,

    Bu anlamları ile beraber kelam kelimesini kullanmak mümkün.

    TDK'ya Göre Kelam Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Sözcük anlamı olarak Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında kelam kelimesi, ‘söz’ anlamı taşımaktadır.

    ‘’Mecliste Arif ol kelamı dinle’’ Karacaoğlan

    Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan kelam kelimesi, İslami açıdan da önemli bir anlama gelir. Genel itibariyle İslam’ı her açıdan ele alan ve detaylı şekilde inceleyen bilim olarak da anlatmak mümkün. Bu kapsamda tanrının varlığı ve birliği ile beraber Peygamberi (S.A.V.) ve İslam hakkındaki tüm bilgileri inceleme olarak da dile getirilebilir.

    Kelam kelimesi özellikle söz anlamı üzerinden halk arasında yaygın kullanıldığı söylenebilir.

    ‘’Doğru dürüst iki kelam edemedik’’

    Özellikle genelde bu cümle kapsamında değerlendirilen bir sözcüktür.

     

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