Kenafir Ne Demek? Tdk'ya Göre Kenafir Gözlü Ve Kenafir Bakışlı Kelimeleri Ne Anlama Gelir?

Genel olarak kötü bir anlamı bulunması ile beraber, sevilmeyen bazı kişiler için dile getirilen bir ifade olarak öne çıkıyor. Tek başına kullanılması ile beraber daha çok kenafir gözlü veya keneviri bakışlı şeklinde ele alındığını dile getirmek mümkün.



Kenafir Ne Demek?



Birçok farklı yazılı veya sözlü yerlerde karşı karşıya kalınan kenafir sözüne karşılık, pek çok kişi kenafir ne demek merak etmekte ve internet üzerinden bilgi almaya çalışmaktadır. Bakışlarından açık bir biçimde nefret akan, kötü niyet düşünen insanlar için dile getirilen bir kelime olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda bunun artık bir deyim olduğunu söylemek mümkün.



Genel olarak bu tür insanların bakışları her daim sert ve öfkeli olurken, aynı zamanda sinsilik taşır. O yüzden böyle insanlar adına genelde bu tabir takılır ve söylenir.



TDK'ya Göre Kenafir Gözlü ve Kenafir Bakışlı Kelimeleri Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumu'na göre ele alındığı zaman kenafir gözlü ile beraber kenafir bakışlı aslında aynı anlama gelir. Bu deyim genel olarak kindar insanlar için kullanılır. Diğer bir ifadeyle kötü niyetli insanlar ve kindar bakışlı kişiler için değerlendirilir.