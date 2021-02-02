Khk Nedir? Kanun Hükmünde Kararname Nasıl Çıkar?

Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili bazı düzenlemeler T.C. Anayasamızda yapılmıştır. Kanun yapma yetkisinin TBMM'ye ait olduğu, bazı durumlarda bu yetkinin bakanlar kuruluna devredilebileceği Anayasamızın 91. maddesinde yazar.



KHK Nedir?



KHK'nın açılımı kanun hükmünde kararnamedir. Adından da anlaşılabileceği gibi kanun hükmünde kararnameler çıkarılma şekli ve hükümleri bakımından kanunlardan bazı farklar taşımakla birlikte kanun etkisinde olan düzenlemelerdir.



KHK, yasama organının yani TBMM'nin anayasadan aldığı yetki gereğince konusunu, süresini ve amacını belirlediği bazı kanunları çıkarması için hükümete verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan kanun gücüne sahip, meclisin onayıyla tam anlamıyla kanun gücünü kazanan kararnamelerdir. Kanun hükmünde kararnamelerin belli bir süre içinde onaylanmak üzere meclise sunulması gerekir. Aksi halde hüküm doğurmazlar.



Kanun Hükmünde Kararname Nasıl Çıkar?



Kanun hükmünde kararnameler olağan ve olağanüstü kanun hükmünde kararname olarak iki türdür.



Olağan kanun hükmünde kararnameler TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak bakanlar kurulu tarafından çıkarılır.



Olağanüstü kanun hükmünde kararlar ise cumhurbaşkanının başkanlığındaki bakanlar kurulu tarafından çıkarılır. Bu konuda TBMM'nin yetki vermesine ihtiyaç duyulmaz. Uluslararası sözleşmelere aykırı olmayan her konuda KHK çıkarılabilir.



Kanun hükmünde kararnamelerin meclis tarafından onaylanması gerekir. Ayrıca khk'ların iptali için Anayasa Mahkemesine de başvuru yapılabilir.