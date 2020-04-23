Kılavuz Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Kılavuz Mu Yoksa Klavuz Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Yazılı kaynaklarda; kılavuz, klavuz ve klavz şeklindeki yazım şekilleriyle karşılaşılmaktadır. Ancak bu kullanımların ikisi yanlış olarak kabul edilmektedir.



Kılavuz TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



TDK genel sözlük bir kelimenin tanımını yapmanın yanında bu kelimenin doğru yazımı hakkında da bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda “kılavuz” bu kelimenin en doğru yazım şekli olarak belirtilmektedir.



Kılavuz Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



- Yüksek lisans programı ile ilgili sorularınıza öğrenci kılavuzu üzerinden erişebilirsiniz.

- Şehri gezmek için bir kılavuza ihtiyacınız var mı?



Kılavuz Nedir?



Türk Dil Kurumu tarafınca yayınlanan sözlükte kılavuz ile alakalı farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Bu tanımlar ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Yol gösteren ve bilgi aktarımı yapan kişi, rehber.

- Bir alanda yol gösteren kitap.

- Ruhsal ve zihinsel açıdan ışık veren kimse.