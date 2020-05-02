Kinaye Ne Demek? Tdk'ya Göre Kinayeli Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kinaye kelimesine Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında, ‘düşünüleni dolaylı yoldan anlatan söz’ ifadesi ile beraber karşılık buluyor. Aynı zamanda üstü kapalı, dokunaklı ya da sitemli bir söz olarak da geçmektedir.



Kinaye Ne Demek?



Kinaye kelimesini farklı şekilde değişik cümleler üzerinden anlatmak mümkün. Bu cümleler anlamına bağlı olarak pek çok yerde kullanılmaktadır.



- Herhangi bir düşünceyi dolaylı yoldan anlatmak,

- Üstü kapalı sitemli bir söz,

- Dokunaklı bir cümle,



TDK'ya Göre Kinayeli Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK’ya göre kinayeli kelimesinin anlamı, ‘içinde kinaye bulunan bir söz’ şeklinde ifade edilmektedir. Herhangi bir durum karşısında karşı tarafa bunu kinayeler olarak, yani içinde kinaye bulunan söz şeklinde anlatmak üzerinden de öğrenilebilir.



‘’O gerçekten çok kinayeli konuşan biridir.’’



Kinaye aynı zamanda bir söz sanatı olarak da öne çıkıyor. Edebi olarak verilen eğitim içerisinde öğrenciler için bu anlatım üzerinden ele alınır. Zira kinaye kelimesi halk arasında kullanırken, aynı zamanda pek çok şair ve ozanın eserlerinde kullandığı bir sözcüktür.



Herhangi bir durumu dolaylı yoldan anlatmak için hazırlanmış olan cümleler kinaye olarak bilinmektedir. Bu cümleleri kinayeli şekilde yani içinde kinaye olacak biçimde anlatılır.