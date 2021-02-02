Kızıl Elma Nedir? Kızıl Elma Hikayesi Ve Tarihteki Yeri

Söz konusu Türk tarihi olduğu zaman Kızıl Elma en köklü ve en önemli hikayeler içerisinde yer alır. Bir ülkü olması ile beraber mitolojik açıdan Oğuzlar dönemine kadar uzanan bir yapı olduğunu söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı Kızıl Elma'nın ne olduğunu merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor.



Kızıl Elma Nedir?



Kızıl Elma tarihe geçmiş en önemli mitolojiler içerisinde yer alır. Özellikle Türk tarihini kaplaması ile beraber pek çok kişi Kızıl Elma nedir merak ederek bilgi almaya çalışmaktadır. Genel olarak Türk devletleri adına bir hedefi ve bir simgeyi temsil eder. Fethi edilmesi gereken bir bölge veya yer ile beraber ulaşılması gereken bir hedef şeklinde anlatılır. Aynı zamanda devlet kurma, cihan hakimiyeti ile beraber Kimi zaman ise Türk birliği idealini öne çıkaran bir köklü yapıdır.



Kızıl Elma Hikayesi ve Tarihteki Yeri



Kızıl Elma ilk defa Orta Asya Türklerinde ortaya çıktı. Özellikle Ergenekon Destanı'nda yer alan bölgeleri kaybetmek ile beraber, bu bölgeleri yeniden ele geçirme ideali üzerinden ortaya atılmıştır. Oğuzların Türk birliği ile beraber Hakimiyet idealini, Altın topu, yani Kızıl Elma’yı ele geçirme şeklinde anlatılabilir. Bu durum Türkistan üzerinden Hazar denizine kadar uzanır. Oğuzların bu ideali benimsemesi ve hayalini kurması üzerinden ele alınmış en önemli hikayeler içerisinde yer alır.



Özellikle İstanbul'un fethinden sonra yeniçeriler arasında Kızıl Elma Hikayesi oldukça yaygınlaşmıştır. Oğuzlardan başlamak suretiyle Yüzyıllar boyunca bir ideal olarak öne çıkması ile, tarihteki en önemli hikayelerden biri olarak nitelemek mümkün. Özellikle Osmanlı'nın Avrupa’da fethetmek istediği ülke ve şehirler için, Kızıl Elma ifadesi kullanılmıştır.



Fethedilmesi ve Hakimiyet kurması gereken bölgeleri anlatır. Bu konuda Fatih Sultan Mehmet ile başlamak suretiyle III. Selim’e kadar Türk askerlerinin, ‘Padişahın biz senin uğrunda Kaf dağının Ötesine, Kızıl Elma’ya dek varırız,’ şeklinde sözleri dile getirildiği söyleniyor. Oğuzlardan başlamak suretiyle günümüze kadar birçok farklı Türk toplumunda, Kızıl Elma farklı idealar için dile getirilmiştir. Burada ortak fethetmek ile beraber hakimiyet kurmak üzerine ele alınmaktadır. Bu sebepten dolayı Türk tarihi için mitolojik açıdan önemli bir yer taşır.