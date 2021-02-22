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    HaberlerEğitim Haberleri Komponent Nedir? Tıp Dilinde Komponent Ne Anlama Gelir?
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    22.02.2021 - 06:00 |

    Komponent Nedir? Tıp Dilinde Komponent Ne Anlama Gelir?

    Komponent bir tıp terimidir. Halk arasında kullanımı çok sınırlıdır. Tıp dünyasında ise her daim en sık şekilde kullanılan terimlerden bir tanesidir. Tabi ki de halk arasında kullanımı da gayet uygundur. Anlamı bilinirse her daim uygun durumlarda komponent kelimesi kullanılabilir. Bu nedenle tıp dilinde komponent ne demek gibi soruları sizler için derledik.

    Komponent Nedir? Tıp Dilinde Komponent Ne Anlama Gelir?


    Komponent genelde tıp alanının kimya bölümünde çok yaygın kullanılır. Komponent sözcüğünün elementler ve bileşikle ile çok yakından bir ilişkisi vardır. Bu nedenle komponent sözcüğü kimya biliminin en temel terimleri arasında yer almaktadır.

    Komponent Nedir?

    Komponent bir bileşiği ya da karışımı ortaya çıkarmak için kullanılan her türlü oluşum ve elementlere verilen isimdir. Yani bir karışımın oluşturulmasında komponent adı verilen içerikler kullanılır.

    Tıp Dilinde Komponent Ne Anlama Gelir?

    Kimyada ve tıpta komponent elementler ile oluşturulur. Kimyada belli bir molekül elde etmek için karışımlardan yararlanılmaktadır. Bu durumun sağlanması adına da kullanılan her türlü oluşum ve bileşik komponenttir. Yani komponent için karışımı oluşturan her türlü etmen demek doğru olacaktır.

     

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