Kondansatör Nedir, Ne İşe Yarar? Kondansatör Çeşitleri Nelerdir?

Fonksiyonuna bağlı olarak temel elektrik ve elektronik devre elemanıdır kondansatör. Elektriksel yükü elektrik alanında depolama özelliğine sahip bir devre elemanıdır. Bunun yanı sıra çeşitli olarak fonksiyonunu destekleyen özellikleri de bulunur.



Esasen ismi kondansatör olarak kullanılsa da kapasitörler olarak da bilinmektedir. Kısacası kondansatörleri tanımlarken, kutuplanan elektronların elektriksel yükünün elektrik alanı içerisinde depolayabilmesi denebilir. Temel kullanım amacı elektronik devre elemanı olmasından kaynaklıdır.

Kondansatör Nedir?

Kondansatörleri denklemlerde ve özellikle devrede tanımlarken ''C'' harfi kullanılır. Söz konusu ''C'', devrede ve denklemde karışıklığı önleme amaçlı kısa ismidir kondansatörün. Birimi olarak ise Farad(F) gösterilir. Kondansatörlerin kapasitörler olarak bilindiğine değinilmişti, bununla beraber aynı zamanda sığaçlar olarak da bilinir. Pek çok farklı ismi bulunsa da kondansatörlerin birimi değişmez ve kısa ismi(C) bulunur.

Kondansatör, elektrik enerjisini elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerine sahiptir. İki uca sahip bir devre elemanıdır. Temelde iki metal tabaka arasına yerleştirilerek oluşturulan devre elemanıdır. Ancak kondansatörlerin geneli için depolama özelliğinin kısa süreli olduğu bilinmelidir.

Kondansatör Ne İşe Yarar?

Kondansatör hakkında genel bilgilere sahip olunması durumunda işlevi hakkında bazı bilgiler zihinde belirginleşebilir. Bu işlevlerinden biri de tanımda geçtiği üzere, elektrik enerjisini elektrik alan şeklinde depolamasıdır. Tanımı aynı zamanda ne işe yaradığını da göstermektedir.

Kondansatörler; Doğru akım yerine alternatif akımı iletirler. Söz konusu bu özelliği sayesinde de her devrede bağımsız çalışma prensipleri bulunur. Fakat bazı devrelerde doğru akımlarda da işlevseldir yapıları. Söz konusu doğru akımsa kutupsuz kondansatörler için geçerlidir. Yapıları itibari ile genel iki iletken levha arasına konulan yalıtkandan oluşmaktadır.

Ne işe yaradıkları hakkında bir diğer ayrıntıysa kondansatörlerin kullanım amaçları değerlendirilir. Güç kaynağı için bulunan devrelerde filtreleme amaçlı kullanılırken, diğer devrelerde ise gerek güç kontrolü gerekse de frekans üretmede kullanılır. Ayrıca diğer kullanım amaçları ise; Doğrultucu işlemler ve kompanzasyon işlemleridir.

Kondansatör Çeşitleri Nelerdir?

Kondansatör çeşitleri üç türden oluşmaktadır. Bunlar; Ayarlı kondansatörler, sabit kondansatörler ve değişken kapasiteye sahip diyotlar olmaktadır.

Ayarlı kondansatörler için değeri minimum ve maksimum aralıklar arasında bulunabilen ve bu amaçla değiştirilebilen çeşitlerdir.

Sabit kondansatörler de kendi her türü için farklı değerleri taşıyan kondansatör çeşitleri olarak bulunmaktadır. Ayarlı kondansatörden çok daha farklı değerleri taşıyabildiği bilinir.

Değişken kapasiteye sahip diyotlar ise değerleri sabit olabileceği gibi değişikliğe de uygun bulunmaktadır. Gerilim sonucunda kapasitif değer durumunun değişmesi söz konusudur. Gerilim kuvveti ile değer arasında ters orantı durumu söz konusu olabilmektedir.