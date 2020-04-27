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    HaberlerEğitim Haberleri Kontes Ne Demek, Kime Denir? Tdk'ya Göre Kontes Olmak Nedir?
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    27.04.2020 - 21:19 |

    Kontes Ne Demek, Kime Denir? Tdk'ya Göre Kontes Olmak Nedir?

    Ortaçağda çok sık kullanılan kontes kelimesinin ne anlama geldiği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, kontes ne demek, kime denir? TDK'ya göre kontes olmak nedir? İşte detaylar.

    Kontes Ne Demek, Kime Denir? Tdk'ya Göre Kontes Olmak Nedir?

    Genelde Avrupa'da yani batılı ülkelerde kullanılan kontes kelimesi, günümüzde Türkçeye yerleşmiş olarak değerlendirilmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin anlamı, ‘Kont eşi ya da mevkisi en az kadar soylu olan kadın’ şeklinde ifade edilmektedir.

    Kontes Ne Demek, Kime Denir?

    Kontes Ortaçağ'da kontun karısı olarak kullanılmaktaydı. Özellikle o dönemin soyluları için dile getirilen bir kelime olarak öne çıkıyor. Tabii aynı zamanda bu şekilde soylu olan bir kadının diğer erkeklerle aynı mevkide ve saygınlıkta olduğunu da gösteren bir ifade olarak öne çıkıyor.

    TDK'ya Göre Kontes Olmak Nedir?

    TDK’ya göre kontes olmak kısaca, ‘kontun karısı’ şeklinde ifade ediliyor. O dönem zengin olan, toprak sahibi olan ve hükümdarı yakınlığı ile bilinen kişiler adına kont veya kontes denmekteydi. Günümüzde ise artık kullanılmayan sadece yazılı eserlerde öne çıkan bir kelime olarak değerlendiriliyor. Ancak aynı zamanda gündelik yaşamda espri kaynaklı birilerine söylemek için de bu kelime kullanılabilmektedir.

    ‘’Kontes gibi olmuşsun.’’

    Diğer taraftan tiyatro ve bu gibi sanat aktiviteleri konusunda da yine kontes kelimesi kullanılıyor. Bu tür yönetim sistemleri ortaçağ ile beraber ortadan kalktığı için, artık günümüzde sadece sembolik bir kelime şeklinde kalmış durumda.

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