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Â Kore SavaÅŸÄ± 1950'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda baÅŸlayan GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen Ã¼lkenin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± geniÅŸletmeyi amaÃ§layan bir savaÅŸken detaylara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok daha farklÄ± sonuÃ§lar doÄŸuran bir savaÅŸ olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Bu sebeple Kore SavaÅŸÄ± dÃ¼nya tarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a Ã¶nemli bir savaÅŸtÄ±r.Â

Â Kore SavaÅŸÄ± Ã–zetiÂ

Â Kore SavaÅŸÄ± Kuzey Kore'nin GÃ¼ney Kore'ye saldÄ±rÄ±lmasÄ± ile baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–zellikle Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± Kuzey Kore Sovyetler BirliÄŸi'nin etkisinde kalÄ±rken, GÃ¼ney Kore ise Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin etkisinde kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Zamanla bu iki devlet birbirine rakip olmuÅŸtur. FarklÄ± siyasi tarzlarÄ± benimseyen iki devlet arasÄ±nda bu rekabet iyice artÄ±rmÄ±ÅŸ. Daha sonrasÄ±nda savaÅŸ baÅŸlamasÄ±na neden olmuÅŸtur.Â

Â Kuzey Kore ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda yaÅŸanan savaÅŸa birÃ§ok farklÄ± devlet taraf olmuÅŸtur. Kuzey Kore Ã‡in ve Sovyetler BirliÄŸi yer alÄ±rken GÃ¼ney Kore tarafÄ±nda ABD, Ä°ngiltere, Kanada, Filipinler, Avustralya Yunanistan, GÃ¼ney Afrika, Tayland gibi Ã¼lkeler bulunmaktaydÄ±. TÃ¼rkiye ise bu savaÅŸta BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan asgari destek olarak GÃ¼ney Kore'ye yanÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiye Kore SavaÅŸÄ±'na BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã¼yesi olarak NATO'ya Ã¼ye olabilmek iÃ§in katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Â Â Kore SavaÅŸÄ± TarihiÂ

Â 25 Haziran 1950 tarihinde Kuzey Kore'nin GÃ¼ney Kore'ye saldÄ±rmasÄ± ile Kore SavaÅŸÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. SavaÅŸ 27 Temmuz 1953 tarihinde imzalanan ateÅŸkes ile birlikte sona ermiÅŸtir. Birbirlerinin topraklarÄ±na sahip olmak isteyen GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore Devletleri savaÅŸ sonunda da savaÅŸ baÅŸÄ±ndaki 38. Enlem sÄ±nÄ±r kabul edilmiÅŸ ve iki devletinde sÄ±nÄ±rlarÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸme meydana gelmemiÅŸtir.Â

Â Kore SavaÅŸÄ±nÄ±n Ã–nemi

Â Â Kore SavaÅŸÄ± dÃ¼nya tarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli savaÅŸlardan bir tanesidir. BirÃ§ok devletin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kore SavaÅŸÄ± Kuzey Kore ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da sonuÃ§larÄ± bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼nyaca Ã¶nemli sonuÃ§lara neden olmuÅŸtur. Kore SavaÅŸÄ±'ndan sonra tÃ¼m Ã¼lkelerde polis kavramÄ± ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ TÃ¼rkiye'de savaÅŸ sonrasÄ±nda 1952 yÄ±lÄ±nda NATO Ã¼yesi olmuÅŸtur.Â

Â Kore SavaÅŸÄ± Nedenleri ve SonuÃ§larÄ±

Â Â Kore SavaÅŸÄ± baÅŸlangÄ±cÄ± Kuzey Kore ve GÃ¼ney Kore'nin farklÄ± sistemleri benimsemesi ile ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir sebepken Ã–zellikle Sovyet Rusya ve Amerika arasÄ±nda yaÅŸanan soÄŸuk savaÅŸ dÃ¶neminde Kore'de iki ayrÄ±Â hÃ¼kÃ¼met oluÅŸmuÅŸtur. Her iki hÃ¼kÃ¼met de Kore Ã¼zerinde hak iddia etmiÅŸ, sÄ±nÄ±r hattÄ± da bu iki bÃ¼yÃ¼k devlet tarafÄ±ndan kabul edilmemiÅŸtir. Kuzey Kore ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda daima bu Ã§ekiÅŸme meydana gelmiÅŸtir. Bunun Ã¼zerine 25 Haziran 1950 tarihinde GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na Sovyet ve Ã‡in desteÄŸi alan Kuzey Kore saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Â Â Ä°ki hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda 27 Temmuz 1953 tarihinde imzalanan ateÅŸkes ile birlikte savaÅŸ sona ermiÅŸ. SavaÅŸ sonrasÄ±nda iki hÃ¼kÃ¼met iÃ§in kararlar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Kararlardan biri olan 337 numaralÄ± karara gÃ¶re: â€™atmosferde fezada ve su altÄ±na nÃ¼kleer silah denemelerini yasaklanmasÄ± hakkÄ±nda anlaÅŸmaâ€™ saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Kuzey Kore ve GÃ¼ney Kore ikiye ayrÄ±lmÄ±ÅŸ iki hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda savaÅŸ Ã¶ncesinde de olduÄŸu gibi 38. Enlem sÄ±nÄ±r kabul etmiÅŸtir.