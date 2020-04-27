Kültür Ne Demek? Tdk'ya Göre Kültürlü Olmak, Kültürel Ve Kültürlenmek Nedir?

Bir toplumun düşünüş ve duyuş birliğini oluşturmuş olan, yaşayış ve düşünce yapısını yansıtan sanat varlıklarının bütününe kültür denmektedir. Toplumların çağlar boyunca devam edebilmesi için en önemli temel taşları arasında yer alır.



Kültür Ne Demek?



Her dönem için insanların yaşayış ve düşünce yapısını, gelecek nesillere aktarabilecek bir olgu yaratması kültür anlamına gelir. Pek çok farklı konu ve alan üzerinden kültür ele alınabilmektedir.



TDK'ya Göre Kültürlü Olmak, Kültürel ve Kültürlenmek Nedir?



Kültür kelimesi aynı zamanda Türk Dil Kurumu'na göre farklı kelimeler üzerinden türemiş şekilde ele alınabilmektedir. Yaşamın her alanında konuşup tartışılabilecek kadar bilgiye sahip hale gelmek kültürlü olmak demektir.



‘’Kendini geliştirmiş gerçekten çok kültürlü bir insan.’’



Aynı zamanda kültürlenmek ise değişik konular üzerinde farklı araştırmalar yaparak o konuda bilgi sahibi olmak anlamına gelir. Kültürlenmek kısa söyle olacak bir durum değildir. Bunun için belli bir zaman ve bilgi birikimi gereklidir. Pek çok farklı konuda kitaplar okumak, makaleleri değerlendirmek ve gezip görmek kültürlenme noktasında oldukça önemlidir. Yani hem teorik hem de uygulamalı şekilde ele alınan merak doğrultusunda kültürlü olmak ve kültürlenmek gerçekleştirilebilir.