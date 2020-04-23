Kulüp Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Külüp Mi Yoksa Kulup Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında bu kelimelerin doğru yazılışı ‘kulüp’ şeklinde geçmektedir. Bu doğrultuda harf ekleme ya da çıkarma ile beraber harf değişikliği gibi birçok durum üzerinden yanlış yazıldığı bilmektedir.



Kulüp TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



TDK’ya göre doğru yazılışı ‘kulüp’ olarak ele alınmaktadır. Bu şekilde cümle içerisinde veya tek başına kullanım gösterebilirsiniz.



Kulüp (doğru)

Klüp (yanlış)

Külüp (yanlış)

Kulup (yanlış)



Kulüp Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Kulüp kelimesini farklı cümleler üzerinden örneklendirmek gerekirse;



‘’Kulüp bu sene transfer rekorunu kırdı.’’



‘’Kulübün başkanı açıklama yaptı.’’



Kulüp Nedir?



Kulüp farklı anlamlarda kullanılan sözcüklerden biridir.



- Spor derneği,

- Okumak, söyleşmek, spor yapmak gibi amaçlar altında kurulmuş ve yalnızca üyelerin katıldığı yer,



Bu anlamları ile beraber kulüp sözcüğünü doğru yazımı üzerinden kullanabilirsiniz.