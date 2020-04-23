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    HaberlerEğitim Haberleri Kulüp Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Külüp Mi Yoksa Kulup Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 18:12 |

    Kulüp Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Külüp Mi Yoksa Kulup Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Farklı yazılışları üzerinden en çok hata yapılan kelimelerden biri olarak kulüp öne çıkıyor. Gündelik yaşamda da çok sık kullanılan bu kelime hece TDK üzerinden doğru yazılışını öğrenebilirsiniz. Peki, kulüp nasıl yazılır? TDK Sözlük'te külüp mi yoksa kulup olarak mı yazıyor? İşte doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Kulüp Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Külüp Mi Yoksa Kulup Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında bu kelimelerin doğru yazılışı ‘kulüp’ şeklinde geçmektedir. Bu doğrultuda harf ekleme ya da çıkarma ile beraber harf değişikliği gibi birçok durum üzerinden yanlış yazıldığı bilmektedir.

    Kulüp TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    TDK’ya göre doğru yazılışı ‘kulüp’ olarak ele alınmaktadır. Bu şekilde cümle içerisinde veya tek başına kullanım gösterebilirsiniz.

    Kulüp (doğru)
    Klüp (yanlış)
    Külüp (yanlış)
    Kulup (yanlış)

    Kulüp Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Kulüp kelimesini farklı cümleler üzerinden örneklendirmek gerekirse;

    ‘’Kulüp bu sene transfer rekorunu kırdı.’’

    ‘’Kulübün başkanı açıklama yaptı.’’

    Kulüp Nedir?

    Kulüp farklı anlamlarda kullanılan sözcüklerden biridir.

    - Spor derneği,
    - Okumak, söyleşmek, spor yapmak gibi amaçlar altında kurulmuş ve yalnızca üyelerin katıldığı yer,

    Bu anlamları ile beraber kulüp sözcüğünü doğru yazımı üzerinden kullanabilirsiniz.

     

     

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