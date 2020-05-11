Kütahya Nerede, Hangi Bölgede? Kütahya'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

Kütahya, Ege Bölgesi'nde bulunur. Türkiye’de İç Batı Anadolu kesiminde yer almaktadır. Sahip olduğu meşhur Kütahya çinileri, kültür dokusu, tarihi, sıcak su merkezleri, tabi güzellikler ile görülmeye değer önemli bir şehirdir.



Kütahya Nerede? Hangi Bölgede? Kütahya’nın Kaç İlçesi Var?



Kütahya, Ege Bölgesi’nin iç bölümlerinde kalmıştır ve Yellice Dağı’nın kuzey bölümünde kurulmuştur. İç Batı Anadolu’da kalan Kütahya’nın komşuları ise Afyon, Bilecik, Manisa, Balıkesir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Konya’dır. Bir kısmı dağlık olan şehirde Simav ve Tavşanlı önemli ovalarıdır.



Kütahya'nın en başta merkez olmak üzere Tavşanlı, Simav, Dumlupınar, Gediz, Pazarlar, Şaphane, Domaniç, Aslanapa, Altıntaş, Hisarcık, Emet ve Çavdarhisar olmak üzere toplamda 13 ilçesi bulunmaktadır.



Kütahya nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye nüfusunun %7 sini oluşturmaktadır ve en çok nüfusa sahip 38 şehir konumundadır. Kütahya’nın en fazla nüfusu 272 bin 367 kişi ile merkez ilçedeyken, en az nüfusa sahip olan ilçesi ise 2 bin 944 kişiyle Dumlupınar’dır. Tavşanlı ilçesi 101 bin 460, Simav ilçesi 63 bin 155, Gediz ilçesi 50 bin 274, Emet ilçesi 19 bin 864, Altıntaş ilçesi 16 bin 108, Domaniç ilçesi 14 bin 652 kişi, Hisarcık ilçesi 12 bin 69, Aslanapa ilçesi 8 bin 945, Çavdarhisar ilçesi 6 bin 303, Şaphane 6 bin 30 kişi ve Pazarlar ilçesinde 5 bin 86 kişi yaşamaktadır.