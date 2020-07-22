L Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi L Olan Bitkiler

Bitkiler, çiçekler ve meyveler kendi aralarında pek çok türe ayrılır. Bazıları günümüzde sıklıkla kullandığımız sebze ve meyvelerdir. Bazılarının isimleri ise hiç duyulmamış olabilir.

L Harfi İle Başlayan Bitkiler

Bitkiler dediğimizde karşımıza pek çok bitki türü çıkmaktadır. Bu bitkilerden birçoğu günümüzde evlerde yemek olarak dahi yenmektedir. L harfi ile başlayan üç farklı bitkinin olduğunu söyleyebiliriz. L harfi ile başlayan bitkileri sizler için listeledik.

1) Lahana: Yeşil yapraklı bir bitkidir. Pek çok kişinin kış aylarında tükettiği sebze türlerinden birisidir. Özellikle düşük kalorili sebzeler arasında yer almaktadır. Yaygın bir şekilde salatalarda tüketilmektedir. Ayrıca lahana sebzesinden çeşitli pek çok yemek yapmak da mümkündür.

2) Limon: Limon çok uzun yıllar boyunca büyümektedir. Kışın yapraklarını döken bir ağaç türüdür. Bu ağacın meyvesi de limondur. Limon ekşi tadı ile ünlü bir bitki olup, ülkemizde günlük hayatta sıklıkla tüketilir. Çok fazla sağlıklı olduğu da bilinmektedir.

3) Labada: Diğer ismi eveliktir. Karabuğdaygiller familyasından olan labada dere kenarlarında veya sulak yerlerde kendiliğinden yetişir. Labadanın bilinen 25 farklı türü de bulunmaktadır. Yapraklarında fosfor-demir bileşimi, kızıl köklerinde nişasta, şeker ve reçine bulunmaktadır. Çok ismi duyulmamış bir bitki olsa da günümüzde Anadolu'da salataların içerisine konularak tüketilmektedir.

L Harfi İle Başlayan Çiçekler

1) Lotus Çiçeği: Yağmur ormanlarında yaşayan bir çiçektir. Yapraklarının yapısının üzerinde bulunan nano sivrilikler yapışmayı önlemektedir.

2) Lilyum: Soğan ile üreyen mevsimlik bir çiçektir. Zambak familyasından Lilium cinsinden bir çiçektir. Bahçelerde sus bitkisi olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Bazı soğan türleri insanlar tarafından tüketilebilir.

L Harfi İle Başlayan Meyveler

1) Lychee Meyvesi: Kökeni Güneydoğu Asya'dır. Taze olarak tüketilen bir meyvedir. Konserve olarak da kullanılır. Çok tatlı bir meyve olduğu bilinmektedir.

2) Langsat Meyvesi: Maun ailesinin bir ağacıdır. Bu ağacın meyvesi de Langsattır. Sağlık açısından oldukça yararlı bir meyvedir. Güneydoğu Asya'da yetişmektedir.

3) Limeberry Meyvesi: Tropikal bölgelerde yetişen bir meyvedir. Güneydoğu Asya'da ticari bir biti olduğu bilinir. Çiğ veya pişmiş olarak da tüketilir.