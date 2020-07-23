L Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi L Olan Hayvanlar

Lepistes ve limenitis gibi hem Türkiye'de hem de dünya genelinde adı çok az duyulmuş hayvanlar da bu grupta yer alıyor. Her biri farklı türlere ve özelliklere sahiptir.

L Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?

1- Leylek: Sıcak ve ılıman iklimi seven leylekler havalar soğuduğunda sürü olarak göç ederler. Birbirleriyle iletişim kurma kabiliyetleri çok yüksektir ve kısa sürede koordine olabilirler. Zamanla insanlara alışan bu göçmen kuşlar yuvalarını damlara ve çatılara yapar. En sık rastlanan türüne Ak Leylek denir. Gagaları ve bacakları kırmızıdır. Ortalama olarak 30 yıl yaşayan leylekler en çok Avrupa kıtasında görülür.

2- Lüfer: En yırtıcı ve iri balıkların arasında yer alan lüferlerin kafaları oldukça büyüktür. Sivri dişleri ve güçlü çenesiyle avcılık yönü oldukça gelişmiştir. Son derece saldırgan olabilen lüferlerin kendisinden büyük balıklara dahi saldırdığı gözlemlenmiştir. Türkiye'de en çok Karadeniz'de görülür.

3- Leopar: Bir diğer adı Panthera Pardus olan leoparlar kedigiller familyasındadır. Fiziksel özellikleri jaguara benzese de onlardan çok daha küçük yapıdadırlar. Halk arasında Pars ismiyle bilinen leoparlar en büyük dördüncü kedidir. Görme duyuları son derece gelişkin olduğu için geceleri de avlanabilirler. Diğer hayvanlara karşı oldukça saldırgan olan bu hayvanlar genellikle insanlardan korkar.

4- Lebistes: Dünya genelinde en çok beslenen akvaryum balıklarının başında yer alır. Bu balığın renkleri son derece canlı ve parlaktır. Tehlike sezdiği takdirde saldırganlık emareleri gösterir. Bunun dışında sakin ve iyi huylu bir yapıdadırlar. Türkiye'de de çokça beslenen lepistes balıklarının akvaryuma tek konulmaması öneriliyor. Kendi türünden birkaç balıkla aynı akvaryumda olan Lebisteslerin çok daha enerjik oldukları gözlemlenmiştir.

5- Lama: Otobur bir hayvan olan lamalar yoğunlukla Güney Amerika kırsalında yaşar. Kendilerine fazla yaklaşıldığı takdirde ya tükürürler ya da kaçarlar. Savunma sistemleri gelişmiş olan lamalar develer ile birçok açıdan benzerlik taşır. Yapılan son araştırmalar deve ile lamanın aynı familyaya ait olduklarını ortaya çıkarmıştır. En bilinen türleri arasında Suri ve Vikunya lamaları yer alır. Önceleri vahşi olan lamalar M.Ö birçok medeniyet tarafından evcilleştirilmiştir. Yünleri çok değerli olup yük taşımacılığında kullanırlar.