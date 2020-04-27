Laedri Ne Demek? Tdk'ya Göre Laedriye Kelimesinin Anlamı Nedir?

Yazarı bilinmeyen ya da kaynağı tam olarak bulunamamış durumlar söz konusu olduğunda bunlar için laedri denir. Genel açıdan bakılacak olursa Türk Dil Kurumu için bu kelimenin anlamı, ‘Yazarı bilinmeyen ya da ozanı bilinmeyen koşuk altına yazılan sözcük’ biçiminde tabir ediliyor.



Laedri Ne Demek?



Laedri Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçeye yerleşmiş sözcüklerden biridir. Çok fazla bilinmeyen ve yaygın olmayan bu kelimenin anlamı yazarı bilinmeyen ya da ozanı bilemeyen şeklinde geçer. Özellikle ozanı bilinmeyen koşuk altına yazılmış sözcük şeklinde ifade edilebiliyor. Halk arasında ise bilmiyorum şeklinde ifade etmek mümkün.



TDK'ya Göre Laedriye Kelimesinin Anlamı Nedir?



Laedriye çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış bir akım olarak öne çıkmaktadır. Bu akımın Türk Dil Kurumu'na göre karşılığı ise, ‘bilinmezcilik’ biçiminde ifade edilir. Ele alınan bir eserin ya da herhangi bir konunun kaynağının yazılmaması üzerinden anonim şeklinde öne çıkan bir etkidir.



Farklı kaynaklarda ortaya çıkan bazı sözler ya da birtakım unsurlar kim tarafından oluşturulmuş bilinmez. Bu çoğu zaman kasıtlı olarak yapılır ve bu da laedriye şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kelime karşınıza çıktığı zaman bilinmezcilik üzerinden ne denmek istendiğini anlayabilirsiniz.