Lal İsminin Anlamı Nedir? Lal Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Türkçe kökene sahip olan Lal isminin cinsiyeti kızdır, kızlar için kullanılır. Son zamanlarda popüler olan Lal ismi yeni doğan çocuklar için tercih ediliyor. Harf sayısı 3 ve tek heceden oluşuyor. Kuran'da Lal ismi geçmemektedir.



Lal İsminin Anlamı Nedir?



Oldukça hoş bir isim olan Lal, kırmızı, değerli, parlak anlamları taşır. Bunun dışında olan anlamları ise konuşamaz halde olan, dili tutulan kimse, dili tutulmuş kimse anlamlarına gelmektedir. Edebiyatta da geçen Lal ismi ise aşk anlamı taşır ve sevgilinin dudağına verilen isimdir. Aynı zamanda kırmızı şarap içinde kullanılır.



Lal Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Lal isminin bir anlamı değerli taş anlamına gelmektedir. Lal kırmızı ve parlak renkte olan bir taş anlamı taşımaktadır. Billur haldeki saydam, kırmızı taş. Kırmızı renge sahip mürekkep anlamı da taşımaktadır.



Bir diğer Lal isminin anlamı ise konuşamayan, dilsiz, dili tutulan kişi anlamları taşımaktadır. Dilsiz manasına gelir ve edebiyatta lal olmak deyişi suspus olmak anlamına gelmektedir.



Divan edebiyatında ise sevgilinin dudağı ve kırmızı renkteki şarap anlamlarına gelmektedir.