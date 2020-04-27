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    27.04.2020 - 22:16 |

    Lehine Ne Demek? Tdk'ya Göre Lehine Karar Vermek Ve Lehine Olmak Nedir?

    Lehine kelimesi Türkçede yaygın kullanılan ancak tam olarak anlamı bilinmeyen sözcükler arasında yer alıyor. Bu kelimeyi ve türemiş sözcükleri öğrenebilir; uygun yerlerde doğru şekilde kullanabilirsiniz. Peki, lehine ne demek? TDK'ya göre lehine karar vermek ve lehine olmak nedir? İşte, detaylar.

    Lehine Ne Demek? Tdk'ya Göre Lehine Karar Vermek Ve Lehine Olmak Nedir?

    Bir kimseden ya da bir duruma karşı taraf olmak anlamına gelen lehine, tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Yaygın olarak gündelik yaşamda kullanılan önemli sözcüklerden biridir.

    Lehine Ne Demek?

    Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında lehine kelimesinin anlamı, ‘Herhangi bir durum ya da kişiye karşı onun tarafında bulunmak’ şeklinde ele alınıyor.

    ‘’Onun neyine konuşmak sana bir fayda sağlamaz.’’

    Bu cümlede anlatıldığı gibi birini tarafında olmanın o kişiye fayda etmeyeceği biçiminde ele alınmaktadır.

    TDK'ya Göre Lehine Karar Vermek ve Lehine Olmak Nedir?

    Lehine kelimesi aynı zamanda kökünden türemiş farklı sözcükler eşliğinde gündelik yaşamda kullanılır. Bunlar içerisinde özellikle lehine karar vermek herhangi bir kişi veya durumdan yana olmakla beraber, bu duruma karşı olumlu karar oluşturmak şeklinde anlatmak mümkün.

    Lehine olmak ise TDK'ya göre, ‘bir durum veya kişinin yanında bulunmak, onun taraftarı olmak’ üzerinden anlatılmaktadır.

    ‘’Onun lehine oldun ama bu senin için kötü.’’

    Yaşam içerisinde herhangi bir sebepten dolayı bazı kararların ya da kişilerin arkasında durma konusunda lehine kelimesi kullanılmaktadır. Bu doğrultuda lehine ile beraber lehine karar vermek ya da lehine olmak birbirine yakın anlamı bulunduğu için cümle içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

     

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