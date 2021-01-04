Levent İsminin Anlamı Nedir? Levent Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Levent isminin kökeni Farsçadır. Levent ismi 6 harften ve 2 heceden oluşmaktadır. Levent prestij sahibi bir isimdir.



Levent Ne Demek?



Levent isminin bir kaç anlamı vardır. Bunlardan ilki bir asker sınıfıdır. Osmanlı'da donanmada ve kıyılarda görev yapan askerlere verilen bir unvandır, yürekli ve mert denizci anlamlarına karşılık gelir. Levent isminin diğer anlamı yakışıklı, karizmatik, uzun boylu erkektir. Bir diğer Levent isminin anlamı ise makara şeklindeki silindir, dokuma tezgahlarında bulunan üzerine kumaş veya iplik sarılan ahşap ya da metalden yapılan makara silindir anlamı vardır.



Levent İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Bazı isimler Kuran-ı Kerim'de geçmektedir ve Kuran-ı Kerim'de geçem isimler bazı kişiler tarafından tercih edilmektedir. Fakat Levent ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir. Kuran-ı Kerim'de geçmemesi kötü bir anlam ifade ettiğini göstermez. Levent ismi anlam bakımından dinimize aykırı bir anlam ifade etmemektedir. Levent ismine sahip olmakta veya Levent ismini çocuklara isim olarak vermekte bir sorun yoktur. Levent ismi caiz olmayan isimler arasında yer almamaktadır. Levent ismini rahatlıkla kullanabilirsiniz.