LGS sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı

LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu. LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının güçlü bağlantıya sahip olduğunu gösterdi.

2020 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI





LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerin sonuçlar açıklandıktan sonra yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi.