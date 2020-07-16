BİST117.7410.00EURO7.82-0.05USD6.850.05ALTIN398.70-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri LGS sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı
    ABONE OL
    16.07.2020 - 09:23 |

    LGS sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı

    LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulan sonuçlar az önce erişime açıldı. MEB internet sitesinde sorgulanana sonuçların ardından gözler LGS tercihlerine çevrildi.

    LGS sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı

    LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu. LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının güçlü bağlantıya sahip olduğunu gösterdi.

    2020 LGS SONUÇLARI  AÇIKLANDI

    LGS sonuçları açıklandı MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı

     

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercihlerin sonuçlar açıklandıktan sonra yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi.

     

    Magazin Haberleri Bülteni (16 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    LGS sınav sonuçları açıklandı, LGS sınavında kim birinci oldu?

    LGS sınav sonuçları açıklandı, LGS sınavında kim birinci oldu?

    Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

    Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

    Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

    Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

    Esenyurt’ta bir kamyon dolusu adamla kavgaya gelmişlerdi, sebebi belli oldu

    Esenyurt’ta bir kamyon dolusu adamla kavgaya gelmişlerdi, sebebi belli oldu

    Sıradaki Haber