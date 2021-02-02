Lmao Ne Demek? Sosyal Medyada Kullanılan Lmao Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce kökenli olması ile beraber lmao bir kısaltmadır. Belli bir anlamı olması üzerinden anlatılmak istenen durum çok daha etkin bir şekilde kolayca aktarılır. O yüzden günümüzde taşıdığı lmao ne demek sorusunun cevabı ile beraber, başta sosyal medya olmak üzere birçok farklı alanda değerlendirilir.



Lmao Ne Demek?



Lmao kelimesinin uzun hali, ‘Laughing my as off’ biçiminde ifade edilir. Bu ifadesi ile beraber özellikle sosyal medyada çok fazla kullanılan bir kısaltma olarak öne çıkıyor. Dünya çapında kullanılması ile beraber sosyal medya üzerinden Türkçeye de girmiş durumda. Bu bağlamda Türkçe üzerinden anlamına bakıldığı vakit, ‘Gülmekten çatladım’ ifadesi taşımaktadır. Herhangi bir durum veya olay söz konusu olduğu vakit, bu durumun kişiyi ne kadar güldürdüğünü ve eğlendirdiğini anlatır.



Sosyal Medyada Kullanılan Lmao Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Gün geçmiyor ki sosyal medyaya yeni bir kelime veya kısaltma girsin. Bu kısaltmalar içerisinde son dönemlerde lmao çok fazla öne çıkmış durumda. Sosyal medyada kullanılan bu kelimenin Türkçe anlamı ise, ‘Çatladım gülmekten’ şeklinde ifade edilir. Böylece durumu ne kadar komik olduğunu ve ne kadar güldürdün anlatmak için, bu ifade kolaylık sağlar.