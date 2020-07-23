M Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi M Olan Hayvanlar

Çoğunluğu Afrika ve Asya kıtasında yaşayan bu hayvanların bazıları ise nesli tükenmek üzeredir. Avlanma teknikleri ve kuluçka süreleri başta olmak üzere her birinin birbirinden çok farklı özellikleri bulunmaktadır.



M Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



1- Maymun: Memeli sınıfında yer alan maymunlar zeka ve taklit yetenekleri en gelişmiş olan hayvanlardır. Dünyada toplam 250'den fazla maymun çeşidi bulunuyor. Bunların çoğunluğu ise Afrika kıtasında ve ormanlarda yaşamaktadır. Cüce ipek maymunu dünyadaki en küçük maymun türüdür. Bunun dışında en bilinen türleri arasında mandril ve Hint şebeği sayılabilir. Geneli çok eşlidir.



2- Manda: Fiziksel özellikleri ve görünümü sığıra benzediği için sık sık bu hayvanla karıştırılır. Boynuzlugiller familyasına ait olan mandalar toplam ağırlıkları 600 kiloyu aşabilir. Oldukça iri olmalarına rağmen iklim şartlarına şarkı son derece duyarlıdırlar. Bu nedenle daha çok ılıman iklimlerin hakim olduğu bölgelerde yetiştirilir. Dünya genelinde Asya mandası olarak bilinir.



3- Muhabbet Kuşu: Evlerde en çok beslenen kuş türlerinin başında gelir. Sarı, yeşil, mavi gibi birçok farklı renkte olabilirler. Zaman içerisinde insan seslerini taklit ederek belli başlı kelimeleri söyleyebilirler. Genelde sosyal bir varlık olan muhabbet kuşlarının kafese tek başına konmamaları öneriliyor. Yapılan bazı araştırmalar muhabbet kuşlarının yalnız kaldıkları takdirde depresyona girdiklerini göstermiştir.



4- Martı: Önceleri etobur olan martılar zamanla evrimleşerek otçul olmuştur. Hala bazı türleri sadece et ile beslenmektedir. Aves sınıfından olan bu kuşların ayırt edici özelliklerinden biri kafalarının üstündeki siyah işaretlerdir. Bulundukları ortama çabucak adapte olurlar. Leylekler ile birlikte zeka seviyesi en yüksek kuş türlerinden biri olarak gösterilir. Dünya genelinde Larus, Creagus ve Xema isimlerinde birçok martı türü bulunmaktadır.



5- Mürekkep Balığı: Onkollular adıyla da bilinen mürekkep balıkları en güçlü deniz canlıları arasında yer alır. Ağzının içinde yer alan kollarını avlanmak için kullanır. Kolların ucundaki yer alan vantuzlarla avını kendisine doğru çeker. 360 derecelik görme yetisine sahip olan bu balıkların sinir sistemleri oldukça gelişmiştir. Tehlike anında renk değiştirerek kamufle olur. Mürekkebe benzeyen bir tür gaz salgılayarak düşmanlarını etkisiz hale getirebilirler.