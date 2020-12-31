M İle Eşya İsimleri: M Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Eşyalar günlük hayatımızda olmazsa olmazımızdır. Yaşantımız için önem taşıyan eşyalar hayatımızı kolaylaştırmaktır örneğin m harfi ile başlayan masa gibi.



M Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



M harfi le başlayan birçok eşya türü bulunmaktadır. Bu eşya türlerinin hepsi günlük hayatta insan hayatını kolaylaştıran, konforlu bir hale getiren şeylerdir. M ile başlayan eşyalara örnek olarak masa, mandal, mala, mürekkep, minder, makas, makyaj takımı, makine türleri, masa örtüsü, maşa, maske ve benzeri şekilde örnekleri daha da çoğaltabileceğimiz birçok eşya türü vardır. Bu eşyaların hepsi kullanım alanı, şekli farklılık gösterir.



Örnek olarak masa bazı eşyaların üzerine konulmasını sağlar. Makas kesmeye yarayan bir eşyadır. Mürekkep yazma işlemini sağlar. Maske kötü bakteri ve virüslerden, farklı gazlardan korunmayı sağlar. Maşa saç yapımında kullanılan, kadınların tercih ettiği bir alettir.



Masa örtüsü masanın üstüne serilen bir örtü olarak kullanılır. Görüldüğü üzere bu eşyaların her biri insan yaşamına farklı taraflardan etki yapar. Bu etkilerin ortak yönü insan yaşamını kolaylaştırıcı faktörlere sahip olmasıdır.