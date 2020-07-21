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Â Maddeyi niteleyen Ã¶zellikler aynÄ± zamanda maddenin temelini oluÅŸturmaktadÄ±r. Daha doÄŸrusu maddeyi anlatan ve ne olduÄŸunu gÃ¶steren unsurlar olarak da Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Ã–yle ki sadece cansÄ±z varlÄ±klar deÄŸil aynÄ± zamanda tÃ¼m canlÄ± varlÄ±klar da bir madde olarak deÄŸerlendirilmektedir. En kÃ¼Ã§Ã¼k yapÄ± taÅŸÄ± Ã¼zerinden atom ile beraber Ã§evresinde dÃ¶nen elektron ve iÃ§ kÄ±sÄ±mda bulunan proton Ã¼zerinden maddeler oluÅŸur. Bu doÄŸrultuda fiziksel aÃ§Ä±dan etkileÅŸim ile beraber maddeyi niteleyen Ã¶zellikler bulunur.

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Â Maddeyi Niteleyen Ã–zellikler Nelerdir?

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Â FarklÄ± Ã¶zelliklere sahip olan maddeler deÄŸiÅŸik nitelemeler eÅŸliÄŸinde ele alÄ±nmaktadÄ±r. Bu durum maddeyi tanÄ±mlamakta ve doÄŸa iÃ§erisindeki bulunduÄŸu ÅŸekilleri gÃ¶stermektedir.

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Â - Sert,

Â - YumuÅŸak,

Â - Hafif,

Â - Parlak,

Â - AÄŸÄ±r,

Â - Mat,

Â - KÃ¶ÅŸeli,

Â - Yuvarlak,

Â - Kokulu,

Â - Esnek,

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Â Bu ÅŸekilde genel olarak maddeyi niteleyen Ã¶zellikleri fiziksel aÃ§Ä±dan ele almak mÃ¼mkÃ¼n. Ancak aynÄ± zamanda bu unsurlar farklÄ± Ã¶rnekler Ã¼zerinden de ele alÄ±nmak suretiyle daha net ÅŸekilde anlaÅŸÄ±labilir. Maddeyi niteleyen Ã¶zellikler Ã¼zerinden verilen Ã¶rnekler ve karÅŸÄ±lÄ±k, maddenin nasÄ±l bir yapÄ±ya sahip olduÄŸunu ve ne ÅŸekilde doÄŸada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmaktadÄ±r.

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Â Ã–rnekler Ãœzerinden Maddeyi Niteleyen Ã–zellikler

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Â Evrenin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar her ÅŸeyin temelini madde oluÅŸturur. Hava ve Ä±ÅŸÄ±k ile beraber yerÃ§ekiminin dahi etkileÅŸim Ã¼zerinden temelinde madde olduÄŸunu sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n. Yani tÃ¼m evren birbirleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± ÅŸekilde madde Ã¼zerinden kurulmuÅŸtur. O yÃ¼zden fiziksel aÃ§Ä±dan deÄŸiÅŸik ÅŸekiller kapsamÄ±nda maddeyi niteleyen Ã¶zellikler bulunmaktadÄ±r. Bunlara Ã¶rnekler ile bakmak konuyu daha iyi anlama ÅŸansÄ± saÄŸlar.

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Â SaÄŸlamlÄ±k: para ve taÅŸ,

Â Mat: Karton,

Â PÃ¼rÃ¼zlÃ¼: BuruÅŸturulmuÅŸ olan kaÄŸÄ±t,

Â Esnek: Toka ya da lastik,

Â PÃ¼rÃ¼zsÃ¼z: Cam ya da plastik,

Â Parlak: Elmas veya pÄ±rlanta,

Â Suyu Ã§ekmeyen: Plastik,

Â Suyu Ã§eken: SÃ¼nger,

Â Saydam: Cam ile beraber ÅŸeffaf dosya,

Â Suda batan: Demir,

Â Suda yÃ¼zen: Tahta,

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Â Bu ÅŸekilde daha birÃ§ok farklÄ± Ã¶rnek ile maddeyi niteleyen Ã¶zellikleri anlatmak mÃ¼mkÃ¼n. AynÄ± zamanda dokunarak hissetmek ya da koku almak Ã¼zerinden de madde Ã¶rneklendirilebilir. YaÅŸamÄ±n her anÄ±nda yer alan ve hayatÄ±n temelini oluÅŸturan kÃ¶k olarak sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n. Bu sebepten dolayÄ± farklÄ± duyu organlarÄ± ile beraber maddeyi deÄŸiÅŸik ÅŸekiller Ã¼zerinden anlamak Ã§ok daha kolaydÄ±r. Hem gÃ¶rsel hem de dokular dokuna Ã¼zerinden maddeyi niteleyen Ã¶zellikler, onun yapÄ±sÄ±nÄ± ve bulunma nedenini anlatÄ±r.

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