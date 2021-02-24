Magnet Nedir, Ne İşe Yarar? Evde Magnet Nasıl Yapılır?

Magnetler birçok kişi tarafından sevilmektedir. Neredeyse her evde bulunan dekoratif ürünlerden biridir. Kimi zaman bazı kişilerin magnet koleksiyonu yaptığına şahit olunmuştur. Böyle güzel koleksiyonlar görülünce daha fazla magnete sahip olmak istenebilir. Evde de kolayca magnet yapılabilmektedir.



Magnet Nedir ve Ne İşe Yarar?



Arka tarafında bir mıknatısın olduğu ve ön tarafında herhangi bir nesnenin olduğu ürünlere magnet denilmektedir. Magnetler dekoratif olarak kullanılabilir. Aynı zamanda çeşitli firmalar, şirketler işlerine ait olan reklamları magnetler aracılığı ile yapabilir. Şehirlerin, ülkelerin tanıtılmasında kullanılabilir. Kişisel fotoğrafların çıkartılıp magnet yapılması şeklinde özel anlar daha da özelleştirilebilir. Magnetin birçok faydası bulunur. Birçok kullanım alanı olan magnetler neredeyse her evde bulunur.



Evde Magnet Nasıl Yapılır?



Evde magnet yapmanın birçok yolu bulunuyor. Kolay ulaşılabilen basit malzemeler ile çok güzel magnetler evde yapılabilir.

Bir tarafı yapışkan, bir tarafı da şeffaf olan rulolar magnet yapımında kullanılabilir. Fotoğrafların ön yüzeyine yapıştırılan şeffaf rulo ve resmin arkasında yapıştırılan mıknatısın ardından magnet hazırdır.

Tuhafiyelerden kolaylıkla bulunabilecek olan cam mercekler temin edilebilir. Beğenilen bir yazı ya da herhangi bir resmin üzerine yapıştırılan cam merceklerin arkasına mıknatıs yapıştırılarak da magnetler elde edilebilir.

Aynı zamanda gazoz kapakları da boyanarak farklı renkte desende çeşitlendirilebilir. Kapak içerisine yapıştırılan mıknatısla birlikte oldukça güzel magnetler elde edilmiş olunur.

Gazoz kapaklarının üzerine aynı zamanda tuhafiyelerde satılan hareketli oyuncak gözlerden alınabilir ve gazoz kapakları üzerine yapıştırılabilir.