Mağrur Ne Demek? Tdk'da Mağrurane, Mağrurca Ve Mağrurlanma Nedir?

Mağrur kelimesi, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Mağrur kelimesi anlamı, 'kendi ile böbürlenen kişi'dir.



Mağrur Ne Demek?



TDK' ya göre mağrur; 'kibirli, kendi ile övünen, böbürlenen kişi manasına gelmektedir.' Ancak farklı kaynaklara göre birçok anlamı bulunmaktadır. 'Aldanan kişi' anlamına da gelebilmekle beraber, genellikle olumsuz durumlar için kullanılır. Kendini beğenmiş, yaptıklarıyla gurur duyan kişi demektir.



TDK'da Mağrurane ve Mağrurca ve Mağrurlanma Ne Demek?



TDK kaynaklarına göre mağrurca, mağrur kelimesine -ca eki eklenerek türetilmiştir ve mağrur anlamı taşımaktadır. Mağrurane ve mağrurca aynı anlamı taşımaktadır. Mağrurlanmak kelimesine baktığımızda, aslında anlam bakımından aynı olduğunu ancak, yazılışlarının farklı olduğunu görmekteyiz. Mağrurlanma da, mağrurane ve mağrur kelimeleri gibi, kurumlanmak, kibirlenmek anlamlarına gelmektedir. Hepsi birbirinin yerine kullanılabilir. Örnek birkaç cümle olarak ; 'Mağrurane bir tavırla girmişti dükkanın kapısından...' veya ' Mağrur bir ifadesi olmasına rağmen aslında kendine güvenmezdi.' ' Bu işte en iyi benim dediğimde, mağrurlanmayı bırak ve işinin başına dön demişti ilk iş günümde patronum.'