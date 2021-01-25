Mahvolmak Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Mahfolmak Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

En çok karıştırılan ve yazımında hatalar yapılan kelimelerden birisi olan mahvolmak TDK sitesinde de mahvolmak şeklinde yazılmaktadır. Ancak bazı kişiler tarafından malfolmak şeklinde de yanlış şekilde yazılabiliyor.

Mahvolmak Nasıl Yazılır?

Yok olmak, heba olmak ve yararsız duruma gelmek gibi anlamlara gelen mahvolmak kelimesi, konuşma yani telaffuzda dahi yanlış dile getirilen kelimelerden birisidir. Mahvolmak kelimesinin en doğru şekilde örnek yazımı ‘’mahvolmak’’ olarak görülmektedir.

TDK’ya Göre Mahfolmak Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Çeşitli kelimelerin en doğru şekilde yazımına ve anlamına bakılmış olduğu sitelerin başında gelen Türk Dil Kurumu sitesinde aranan kelimelerden birisi de mahfolmak kelimesidir. TDK sitesinde mahfolmak kelimesinin doğru yazım şekli ‘’mahvolmak’’ şeklinde karşımıza çıkmakta ve mahfolmak, maf olmak gibi yazım şekilleri tamamen yanlıştır.