Mahzun Ne Demek? Tdk'da Mazunane, Mahzunca Ve Mahzun Etmek Kelime Anlamı Nedir?

Mahzun Türkiye'de pek çok kesim tarafından anlamı bilinen sözcükler arasında yer alıyor. Ancak bilmeyenler için Türk Dil Kurumu açısından Mahsun kelimesi, ‘üzgün’ anlamı ile karşılık buluyor. Herhangi bir durum karşısında çaresiz kalan ve bu çerçeve içerisinde üzgün olan kişiler adına söylenen bir kelimedir.



Mahzun Ne Demek?



TDK üzerinden bakılacak olursa Mahzun kelimesinin anlamı, ‘üzgün’ biçiminde bizi karşılıyor. Aynı zamanda Mahzun bir erkek ismi olarak da Türkçede kullanılmaktadır. Günümüzde pek fazla isim olarak değerlendirilmese bile hala günceldir ve değerlendirilir.



‘’Onun gerçekten çok mahzun bir hali vardı.’’





TDK'da Mahzunane, Mahzunca ve Mahzun Etmek Kelime Anlamı Nedir?



Mahzun kelimesinin anlamını öğrendikten sonra aynı zamanda bu sözcükten türemiş kelimeleri de öğrenebilirsiniz.



İlk olarak Mahzunane kelimesi adına, ‘Düşünceli, kederlice ve üzgünce’ anlamları üzerinden ifade etmek mümkündür.



TDK üzerinden aynı zamanda mahzunca kelimesine ele almak gerekirse, ‘kederli bir şekilde, üzgünce’ şeklinde Türkçe üzerinden karşılık bulmaktadır.



Son olarak Mahzun etmek sözcüğü ise, ‘Üzüntü vermek’ olarak ele alınmaktadır. Yani herhangi bir kişiyi üzmek olarak da nitelemek mümkündür.



Amaca göre pek çok farklı yerde cümle içerisinde ya da tek başına Mahzun kelimesi ile beraber türemiş sözcüklerini değerlendirebilirsiniz.