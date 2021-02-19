Malik İsminin Anlamı Nedir? Malik Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Malik kökeni Arapça olan ve Türkçede sevilen isimler içerisinde yer alır. Özellikle anlamları açısından bakıldığı vakit değer veren biri isim olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda farklı ve özgür yapısı sayesinde erkek çocukları için güzel bir isim olarak değerlendirilmektedir.



Malik Ne Demek?



Malik ismini erkek çocukları için kullanmak isteyen birçok ebeveyn bu ismin anlamını öğrenmeye çalışıyor. Malik adı değişik anlamlar üzerinden değerlendirilen ve güzel ifadelere sahip isimler içerisindedir.



- Bir şeye sahip, bir şeyi olan

- 7 cehennemin sahibi ile beraber kapıcısı olan melek

- Zebanileri idare eden ve kontrol eden Melek

- Maliki mezhebinin kurucusu ve İmam Malik



Bu şekilde farklı ve özel anlamları kapsamında en güzel isimler içerisinde yer almaktadır.



Malik İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Dini açıdan önemli ifadeleri bulunması ve Arapça olması ile beraber, Malik isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Malik ismi Kuran'da yer alan özel isimlerden biridir. Bu sebepten dolayı İslami açıdan da önemli bir yere sahip erkek çocuk isimleri içerisinde yer alır. Bu güzel adı tek başına kullanabilir veya başka isimler üzerinden güzel bir uyum sağlayabilirsiniz.