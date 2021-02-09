Mandala Nedir, Nasıl Yapılır? Okul Öncesi İçin Mandala Yapmanın Faydaları Nelerdir?

İnsanların yaşamına renk katacak çok güzel bir etkinlik olarak öne çıkan mandala, her kesimden ve her yaştan insanın gerçekleştirebileceği güzel bir eğlencedir. Dünya çapında anlamı, ‘çember’ olarak ifade edilen mandala, dünyayı ve yaşam ile beraber varoluşu sembollerle ya da geometrik desenlerle anlatan bir yapıdır. Özellikle çok eski zamanları uzandığını söylemek mümkün.

Mandala Nedir?

Merak edilen konular içerisinde mandala nedir sorusu geliyor. Belirli bir sıra izleyen ve dairesel bir yapıya sahip olan şekillerin, farklı renkli kalemler üzerinden boyanmasına mandala denir. Özellikle son dönemlerde en fazla kullanılan yaygın eğlencelerden biri olarak öne çıkmış durumda. Tabii özellikle çocuk eğitimi açısından önemlidir potansiyel teşkil ettiğini dile getirmek mümkün.

Mandala Nasıl Yapılır?

İnsan zihni rahatlatan bir özelliğe sahip olan mandala, günümüzde hem çocuklar hem yetişkinlerin değerlendirdiği bir eğlence aracıdır. Yapılışının ise çok kolay olduğunu söylemek mümkün. Özel olarak çizilmiş farklı ve renksiz şekillerin, değişik kalemler üzerinden boyanması ile yapılan bir uygulamadır. Tabii çocuk ya da yetişkinlere bağlı olarak kolaylık ve zorluk durumu değişkenlik gösterir.

Okul Öncesi İçin Mandala Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Özellikle mandala okul öncesi çocuklar için birçok farklı fayda sunuyor.

- Dikkat suresini önemli oranda artırır.

- Sabırlı ve konsantre olmayı sağlar.

- Stresi önemli oranda azaltır.

- Çocuğun ruhsal anlamda kendini rahat, huzurlu ve sakin hissetmesini sağlar.

- Gruba uyum sağlamasına katkı verir.

- Sanatsal açıdan çocuğun gelişimini sağlar.

- Özgüven artırır.