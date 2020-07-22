Mani Nedir, Özellikleri Nelerdir? Mani Çeşitleri Ve Örnekler İle Konu Anlatımı

Hal Edebiyatında önemli bir yeri olan maniler her konuda yazılsa da özellikle aşk konularında yazılmışlardır. Genellikle 7 heceden meydana gelirler. Kaynaklarda pek çok mani türü ile karşılaşmak mümkündür.

Mani Nedir?

Genellikle ten dörtlükte yazılan maniler kendine özel bir kafiye şeması bulunmaktadır. Bu kafiye ''aaxa'' şeklinde olmaktadır. Aşk, özlem, hasret ve ayrılık gibi konular başta olan ve her konuda yazılan nazım şekline mani denmektedir.

Manilerin içeriğinde genellikle halk insanının duygu ve düşüncesi, acıları ve dertleri bulunur. Bu nedenle manilerde eski yıllara ait halkın geçmişini bulmak mümkündür.

Mani Özellikleri Nelerdir?

Halk edebiyatının bir nazım çeşidi olan manilerin kendilerine özel birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler ile birçok nazım türünden ayrılmaktadır. Bu özellikler şunlardır:

- Dört dize ve yedi heceden oluşurlar.

- Kafiye düzeni aaxa şeklinde olmaktadır.

- Bazı manilerde birinci ve üçüncü dizeleri serbest, ikinci ve dördüncü dizeleri kafiyeli olan maniler bulunmaktadır. Kafiye düzeni xaxa şeklindedir.

- Manilerde ilk iki dize temel düşünceye giriştir. Bunlara doldurma dizeler de denmektedir.

- Son iki dize de temel duygu ve düşünce belirtilir.

- Divan Edebiyatında manilere ''tuyuğ'' denmektedir.

Mani Çeşitleri ve Örnekler İle Konu Anlatımı

Maniler Halk Edebiyatında bir nazım çeşididir. Özlem, ayrılık ve aşk konuları başlıca konulardır. Fakat her konuda mani yazılmaktadır. Çok eski yıllardan günümüze kadar gelmiş bu nazım çeşidi ile pek çok kaynakta karşılaşmak mümkündür. Mani çeşitleri 4 farklı başlıkta incelenmektedir. Mani çeşitleri şunlardır:

- Düz Mani: Dört dizeden oluşur ve kafiye şeması aaxa şeklindedir. Düz maniye örnek şu şekildedir:

Kaşların ok dedikçe

Kirpiğin çok dedikçe

Pek mi gönlün büyüdü

Sen gibi yok dedikçe

- Kesik ( Cinaslı) Mani: İlk dizede hece sayısı eksik bırakılır. Ayrıca ilk dize anlamlı veya anlamsız sözcüklerden de oluşabilir. Genellikle ilk dizede bulunan sözcük şiir içinde cinaslı kafiyeyi oluşturmaktadır. Kesik maniye şu şekilde örnek verebiliriz:

Böyle bağlar

Yar başın böyle bağlar

Gül açmaz bülbül ötmez

Yıkılsın böyle bağlar

- Yedekli (Artık) Mani: Klasik dört dizenin üzerine iki dize daha eklenmesiyle oluşan mani türüdür. Son iki dörtlüğü eklenirken kafiye şemasına da uyumlu olmalıdır. Şu şekilde örnek verebiliriz:

Ağlarım çağlar gibi

Derdim var dağlar gibi

Ciğerden yaralıyım

Gülerim sağlar gibi

Her gelen bir gül ister

Sahipsiz bağlar gibi

- Ayaklı Mani: Kesin manilerin birinci dizesi doldurulur. Bu mani türüne de ayaklı mani denmektedir. Ayaklı maniye örnek şu şekilde verilir:

Ah o beni o beni

Kakül örtmüş o beni

Ben yarimi unutmam

Unutsa da o beni