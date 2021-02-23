Mecaz Anlam Nedir? Örnekler İle Mecaz Anlamlı Kelimeler Ve Cümleler Nelerdir?



Bir kelimenin sözlük anlamından ve diğer yan anlamlarından uzaklaşarak bambaşka bir anlamda kullanılması ile ortaya çıkan edebi sanata mecaz denir. Bu sanatla benzetme yapılarak anlatımın zenginleşmesi amacı güdülür.



Mecaz Anlam Nedir?



Mecaz anlam, bir kelimenin gerçek ve yan anlamlarının tamamen dışına çıkılarak başka bir anlamda kullanılması şeklinde ortaya çıkan bir edebi sanattır. Değişmece adı da verilen bu sanatla anlatım daha zengin ve etkili hale gelir. Deyim ve atasözlerinde mecaz sanatına çok rastlanır. Edebi eserlerde ve şiirlerde de mecaz kullanımı fazladır.



Türkçede mecaz sanatına çok yer verilir. Mecaz-ı mürsel, kişileştirme, tariz, kinaye, abartma gibi mecaz çeşitleri de vardır.



Örnekler İle Mecaz Anlamlı Kelimeler ve Cümleler Nelerdir?



Mecaz kullanımının daha iyi anlaşılması için şu örnekler incelenebilir:



- Tabağında ne varsa yalayıp yuttu.

Burada tabaktaki tüm yemeğin iştahla yendiğini anlatmak için "yalayıp yuttu" kelimeleri mecaz anlam olarak kullanılmıştır.



- Telefonla konuştuktan sonra ateş püskürüyordu.

Bu cümlede telefon konuşmasından sonra çok sinirlenen birinden bahsediliyor. Anlamı güçlendirmek için "ateş püskürmek" benzetmesi yapılmıştır.



- Yeni yönetici çok sığ bir konuşma yaptı.

Burada yeni yöneticinin yaptığı konuşmanın basitliği anlatılırken "sığ" kelimesi ile derin olmayan suya benzetilmiştir.



- Yıllardır senin kırdığın ceviz kırkı aştı.

Burada içinde mecaz sanatı olan bir deyim kullanılmıştır. Yapılan hata ve yanlışlar cevize benzetilmiştir. Ayrıca kırk sayısı da gerçek anlamında kullanılmamış, yine mecazi anlamda kullanılmıştır.