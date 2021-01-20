Mehlika İsminin Anlamı Nedir? Mehlika Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Özellikle son zamanlarda Mehlika isminin anlamı ile yavaş yavaş ilgi çekmeye başlayan ve İnternetten araştırılan adlar içerisinde geliyor. Farklı ve özgün bir yapısı olmasının yanı sıra, anlamını öğrenen pek çok anne ve baba kız çocukları için değerlendirmektedir.



Mehlika Ne Demek?



Mehlika değişik ve hoş anlamları ile beraber bir kız çocuğuna hitap eden özel bir ifade sunmaktadır.



- Ay yüzlü

- Güzel



Özellikle kız çocuklarına anlam açısından güzel bir ifade taşıyan isim arayan ebeveynler için, Mehlika bir adım öne çıkıyor. Aslında çok uzun yıllardır Türkçede bulunmasına rağmen, yeni yeni popüler olmaya başlayan isimlerden biridir. Karakteristik bir özelliği bulunması ile beraber bir kız çocuğuna özel yapacak pek çok ayrıcalığa sahip isimler arasında geliyor.



Mehlika İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Anne babaların Merak ettiği konulardan biri Mehlika isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Bir kız çocuğuna hitap edecek en anlamlı ve en güzel ifadeleri ortaya çıkaran Mehlika ismini, mutlaka listeye eklemeli ve değerlendirmelisiniz. Ayrıca tek başına kullanılması ile başka isimlerle de güzel bir bütünlük yakalayabilirsiniz.



Tarihi açıdan da oldukça köklü bir isim şeklinde öne çıktığını söylemek gerekir. Farsça üzerinden kelime anlamı ile çok fazla kullanılmasının yanı sıra, bu anlamı eşliğinde Türkçede güzel bir isim olarak kız çocukları için değerlendirilir.