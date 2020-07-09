Mekanik Enerji Nedir, Nerelerde Kullanılır? Hidroelektrik Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları

Mekanik enerji potansiyel enerjinin toplamı olarak mekanik enerji kullanılmaktadır. Mekanik enerji cismin hareketi ve konumu ile tamamı ile ilgilidir.



Mekanik Enerji Nedir?



Potansiyel ve kinetik enerjinin toplamına mekanik enerji denilmektedir. Mekanik enerji fizikte yer alan enerji türlerinden biridir. Mekanik enerji hareket eden cismin konumu ve hareketi ile doğrudan ilişkilidir. Mekanik enerjinin genel formülü E= U+K bilinmektedir. Mekanik enerji esnek çarpışmalarda ortaya çıkmaktadır. Mekanik enerji faydalı iş yapan hareket enerjisi olarak adlandırılan bir enerji türüdür.



Mekanik Enerji Nerelerde Kullanılır?



Günümüzde mekanik enerjinin kullanıldığı pek çok alan vardır. Özellikle günlük hayatta kullandığımız otomobillerin motorlarında mekanik enerji kullanılmaktadır. Mekanik enerji özellikle elektrikli motorlu araçlarda elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmektedir. Günümüzde sıklıkla kullandığımız jeneratörlerde de mekanik enerji kullanılmaktadır. Sadece elektrikli araçlarda değil aynı zamanda içten yanmalı olan motorlarda da kinetik enerji kullanılır. Bu şekilde verimli hareket enerjisi olan mekanik enerjisine çevrilir.



Buhar makinesi de günümüzde mekanik enerjisine ihtiyaç duyan bir alettir. Buharın ısı enerjisi gerekli enerji miktarına ulaşınca mekanik enerjiye dönüşür. Mekanik enerji tarım sektöründe de kullanılmaktadır. Tarımda geniş tarım alanları sulanmaktadır. Değirmenlerde tahıl öğütülür ve bu şekilde un elde edilir. Mekanik enerjinin bir diğer kullanıldığı alan ise elektrik üretimidir. Elektrik üretiminde hidroelektrik santraller de mekanik enerji kullanılır. Bu şekilde elektrik enerjisi mekanik enerjiden elde edilmiş olur.



Hidroelektrik Enerjisinin Özellikleri



- Mekanik enerji sayesinde elektrik üretimi yapılmaktadır.

- Sera gazı emisyonu yaratmaz.

- Hidroelektrik enerjisinin ömrü uzundur.

- Yenilebilir enerji sayesinde sudan enerji elde edilir.

- İşletme ve bakım giderleri oldukça düşüktür.



Hidroelektrik Enerjisinin Avantajları



- Hidroelektrik santraller elektrik üretimi yapar.

- Tamamen ekonomiktir.

- Teknik ömrü oldukça uzun olan hidroelektrik enerjisinin verimliliği de yüksektir.