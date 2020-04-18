Mektup ve Zarf Nasıl Yazılır? İstifa, Niyet Mektubu Örnekleri

Mektup yazmak çok basit bir iş gibi gözükse de, yazarken dikkat edilmesi gereken birçok kural ve detay bulunuyor.



Mektup ve Zarf Nasıl Yazılır?



1- Kağıt düzeni; Her ebatta ve çeşitte kağıda mektup yazılmaz. A4 ebadında, çizgisiz, mümkünse beyaz bir kağıda yazılması gerekiyor. Yazacağınız yazının boyutuna bağlı olarak üstten, alttan ve kenarlardan belirli boşluklar bırakmalısınız. Ayrıca yazarken bu boşlukları taşırmamaya özen gösterin.



Çizgisiz kâğıtta yazı yazmada zorlanıyorsanız, kâğıdın altına çizgili bir kâğıdı koyabilirsiniz.



2- Mektup başlığı; Mektupta başlık ve hitabet çok önemlidir. Yazdığınız kişi veya kuruma bağlı olarak hitabetinizi ve yazı dilinizi ayarlamalısınız. Samimi veya resmi durumunuza göre; “Sevgili” veya “Sayın” hitabını başlığınıza koyabilirsiniz.



3- Mektubun bölümleri; Bütün eylemlerde olduğu gibi yazıda da giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunur. Hiçbir şekilde giriş bölümüne, selam ve hatır cümleleriyle başlamayın. Giriş bölümüne, mektubu niçin yazdığınızı açıklayan cümlelerle başlayın.



Gelişme bölümüne, mektubunuzu daha detaylı hale getirecek, muhatabınızı ilgilendirecek gelişen olaylardan ve durumlardan bahsedebilirsiniz.



Sonuç bölümüne, selam, istek ve temennilerinizi ekleyebilirsiniz.

4- Zarfın yazılması; Zarf hem mektubu muhafaza etmesi hem de gönderilecek adresi belirttiği için önemlidir. Göndereceğiniz mektubun ve belgelerin büyüklüğünde bir zarf seçebilirsiniz. Zarfın sol üst köşesine gönderici olarak; kendi adınızı, soyadınızı ve posta adresinizi yazıyorsunuz.



Zarfın sağ alt köşesine da alıcının adı, soyadı (kurumsalsa kurum adı), posta adresini yazıyorsunuz. Alıcının mutlaka posta kodunu yazmayı ihmal etmeyin.



İstifa Mektubu Örnekleri



Kurum ve kuruluşların hiçbiri sözlü olarak istifayı kabul etmezler. Mutlaka istifa mektubu yazmanızı isterler. İstifa mektubunuzu, varsa İnsan Kaynakları, yoksa Genel Müdürlük veya ilgili departmana hitaben yazıyorsunuz.



İstifa mektubunda kullandığınız dil ve üslup çok önemlidir. Sorunlu veya daha iyi bir iş teklifiyle ayrılsanız bile, iyi hatırlanmak adına nazik ve kibar bir dil kullanmalısınız. Neden ve niçin istifa ettiğinizi sade ve açık bir dille anlatmalısınız.



Niyet Mektubu Örnekleri



Niyet mektubu akademik başvurularda ve ön yazı olarak iş başvurularında yazılır. Türkiye’de veya yurt dışında yapacağınız yüksek lisans, doktora, Erasmus gibi akademik eğitimlerde isteniyor. Bu eğitime niçin başvurduğunuzu ve neden ihtiyacınız olduğunu etkili bir dille anlatan yazı yazıyorsunuz.