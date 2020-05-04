Melankolik Ne Demek? Tdk'ya Göre Melankoli Kelimesinin Anlamı Nedir?

Melankolik kelimesi Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Melankoli kelimesi sıklıkla kullandığımız kalıplaşmış bir kelime haline gelmiştir. Kelimenin anlamına dair Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bilgi yer almaktadır. Melankolik kelimesinin 2 adet anlamı vardır.



Melankolik Ne Demek?



Melankolik ne demek sorusunun cevabı karaduygulu ya da kara sevdalıdır. Bir diğer anlamı ise hüzün belirtisi olandır. Melankolik kelimesi dilimize geçmiş olan yabancı bir kelimedir. Her yabancı kelimenin dilimizde bir karşılığı yer bulunmaktadır.



TDK'ya Göre Melankoli Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre melankolinin iki tane anlamı vardır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre melankoli demek kara sevda demektir. Melankoli kelimesine dair ikinci anlam ise sözlükte hüzün şeklindedir. Melankoli kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde de Fransızca olarak geçiyor. Melankoli kelimesine dair örnek cümleler de Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunuyor.



İşte o örnek cümleler;

" Babam melankoliye uğramış, köşesinde düşünüp duruyor. "

" Uykusuz geçen gecenin melankolisini bu sıcak karşılama hafifletiyordu. "