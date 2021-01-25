Menemen Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Melemen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Menemen kelimesinin doğru yazılışı, "Menemen" şeklindedir.

Menemen Nasıl Yazılır?

Menemen en çok yazım hatası yapılan kelimelerden biridir. Birçok insan "menemen" kelimesini "melemen" olarak yazabiliyor. "Melemen" büyük bir yazım yanlışıdır. Yazım yanlışı yapılan bu kelime, ağızdan da aynı şekilde çıkılarak hata yapılabiliyor. Bu kelimenin doğru yazılışı "Menemen" şeklindedir. TDK bu konuda hizmet veren bir kurumdur. Kelimelerin doğru yazılışı için TDK'ya başvurabilir.

TDK'ya Göre Melemen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türkiye Dil Kurumu, kelimelerin en doğru yazılış şekillerini gösteren bir kurumdur. Türkçe hakkında tüm bilgi ve detaylara bu kurumdan ulaşabilirsiniz. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "Menemen" olarak duyurulmuştur. Bu kelime hem söylenirken hem de yazılırken "Menemen" şeklinde kullanılmalıdır. "Melemen" olarak söylenilmesi ve yazılması doğru değildir.