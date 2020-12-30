Menesa İsminin Anlamı Nedir? Menesa Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Menesa köken olarak İbraniceye dayanır. Aslında çok uzun yıllardan bu yana bilinen ve kullanılan isimlerden biridir. Fakat Türkiye'de son dönemlerde daha fazla tercih edilen ve ilgi gören isimler arasında yer almaktadır.



Menesa Ne Demek?



Anne ve babaların son zamanlarda Merak ettiği güzel isimler içerisinde menesa geliyor. Eğer Menesa isminin anlamı üzerinden bilgi alarak değerlendirmek istiyorsanız, farklı anlamlarını okuyabilirsiniz.



- Tüm sıkıntıları ve dertleri unutturan, bunları unutturup mutluluk getiren.

- Hz. Yusuf peygamberin kızının ismi.



Bu açıdan hem tarihi olarak hem de kendi anlama doğrultusunda Menesa adı öne çıkıyor. Özellikle kendi anlamı açısından pozitif ve mutlu bir etki yaratması sayesinde, kız çocukları için kullanılabilecek en özel isimlerden biridir. Bu sebepten dolayı tek başına ya da farklı isimlerle bir arada kullanabilirsiniz.



Menesa İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kız çocukları için değerlendirmek isteyen birçok ebeveyn Menesa adının Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Bu güzel isim Kur'an'da yer almamaktadır. Özellikle özgün bir yapıya sahip olması ve pek fazla kullanılmayan isim olmasıyla, listeye ekleyebileceğiniz en güzel adlar içerisinde yer alıyor.