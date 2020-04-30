Metastaz Ne Demek? Tdk'ya Göre Metastaz Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu Metastaz kelimesi için, ‘Bir organizmanın üzerinde bulunan hastalığın başka bir noktaya sıçraması’ şeklinde ifade sunuyor. Bu durum özellikle ölümcül hastalıklar adına ele alınmakta ve kullanılmaktadır.



Metastaz Ne Demek?



Metastaz kelimesi TDK açısından bakıldığında, ‘Kanserli hücrelerin başka bölgelere sıçraması’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu durum doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarları ile sıçraması üzerinden gerçekleşir. Böylece hastalık vücut içerisinde yayılır ve ölümcül hale gelir.



TDK'ya Göre Metastaz Kelimesinin Anlamı Nedir?



Metastaz kelimesi tıp dünyası için kullanılan bir sözcüktür. TDK’ya göre bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘ölümcül hücrelerin vücuttaki başka noktalara sıçraması’ olarak dile getirilmektedir. Özellikle kötü huylu hücreler sadece bulundukları doku ve organa zarar vermez. Aynı zamanda diğer doku ve organlara sıçramak suretiyle ciddi oranda ölümcül bir durum yaratır.



Sağlıklı bir vücut içerisinde gerçekleşen bu kötü huylu hücre sıçraması ise Metastaz sözcüğü üzerinden bilinir. Özellikle tıp dünyası üzerinden ele alınan makalelerde karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Tek başına ya da cümle içerisinde siz de bu kelimeyi anlamına göre kullanabilirsiniz. Karşınıza çıktığı zaman da ne denmek istediğimi daha iyi şekilde anlamış olursunuz.