Mevali Ne Demek? Tarihte Mevali Politikası Hangi Dönemde Olmuştur?

Mevali politikası bir çeşit ırkçılık olarak pek çok araştırmacı ve tarihçi tarafında nitelendirilmektedir. Bu nedenle hem İslam’a hem de devletin yapısında oldukça zarar vermiştir.

Mevali Ne Demek?

Emevi devlet kendilerini ilk Müslüman olan ülke olarak nitelendirdiği için oldukça önemli bir yer koymuşlardır. Bu yerde birçok yeni Müslüman olan millete veya Müslüman olmayan millete karşı ırkçılık yaptığı tarihi kaynaklarda mevcuttur. Mevali, politikasına göre İslam ile ödüllendirdikleri için oldukça önemli bir millet olarak görülmesidir. Bu diğer birçok millete daha üstün olunduğu anlamına gelmektedir. Mevali politikası sadece Emevi devletine değil aynı zamanda ek çok kişiye de zarar vermiştir.

Tarihte Mevali Politikası Hangi Dönemde Olmuştur?

İlk olarak Emevi devleti ve halkı tarafında uygulanan bu politika nedeni ile birçok insan ıslama karşı tavır almıştır. Mevali politikası uygulandığı yıllar henüz Türk devleti Müslüman değillerdir. Bu nedenle Müslüman olmaları oldukça yavaşlamıştır. Hatta birçok zaman Türk devletleri Müslüman Arap ve Emevi devleti ile savaş halinde olmuştur.

Hatta Emevi devleti gücü Avrupa’ya kadar gitmesine rağmen oldukça az Müslüman olan millet olmuştur. Bu nedenle Emevi devletinden sonra gelen Abbasi devleti mevali politikasını terk edip daha çok barışçıl bir hava oluşturmuştur. Bu nedenle pek çok Türk Müslüman olmaya karar vermiştir. Emevilerin uyguladığı mevali politikası nedeni ile pek çok millet Müslümanlığa karşı çok fazla tavır almıştır.